PRF registra redução de acidentes em Goiás durante quarentena

As medidas de quarentena impostas pelo governo de Goiás, o que inclui restrição do fluxo de pessoas em vias públicas, ao que tudo indica, estão funcionando não somente para a contenção da proliferação do novo coronavírus, mas também para a diminuição de tragédias nas estradas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), março deste ano registrou uma redução de acidentes de quase 25% em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com a corporação, um comparativo feito pelo órgão na segunda quinzena de março do ano passado – referentes ao período de 16 a 31 de março – com o mesmo período deste ano apontou que a quantidade de acidentes caiu de 96 para 73; os óbitos reduziram de sete para três e 55 pessoas a menos ficaram feridas, diminuindo de 135 para 80.

Ainda segundo a PRF, as reduções nos índices de acidentalidade nas BRs que cortam Goiás são reflexos da diminuição do tráfego de veículos e, por consequência, das infrações de trânsito. Nos últimos 15 dias, a PRF informou que flagrou 10 motoristas alcoolizados, contra 163 no mesmo período de 2019. As autuações em geral caíram mais da metade, passando de 8.494 no ano passado para 4.177 desta segunda quinzena de março.

Prudência no trânsito é fator determinante para a redução de acidentes em Goiás, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal ressalta que a prudência no trânsito contribui para aliviar o sistema de saúde, disponibilizando leitos hospitalares, profissionais da saúde e materiais que poderão ser direcionados para o tratamento de pacientes com Covid-19, em vez de serem ocupados por vítimas de acidentes.

A corporação ainda reforça aos cidadãos que precisarem sair de casa e utilizarem as rodovias, que sejam prudentes. “Em tempos de pandemia, em que a necessidade de preservação da vida está em evidência, fica o alerta: Se puder, fique em casa, mas se tiver que sair, respeite sempre as leis de trânsito”.