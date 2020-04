Rio Verde decreta calamidade pública; cidade tem 9 casos de covid-19

A Prefeitura de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, decretou situação de calamidade pública. O documento, assinado pelo prefeito Paulo do Vale, entrou em vigor nesta terça-feira (7/4), mesmo dia em que o nono caso de covid-19 foi confirmado na cidade.

De acordo com o decreto municipal, a calamidade pública tem validade até 31 de dezembro de 2020. O documento também explica que, se necessário, os servidores lotados nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal poderão ser remanejados para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para prestar apoio suplementar. Também fica autorizada a contratação temporária de servidores.

Rio Verde decreta calamidade pública e confirma 9º caso de covid-19; transmissão foi comunitária

Ainda nesta terça-feira (7/4), a Prefeitura de Rio Verde confirmou o nono caso de covid-19. Conforme o boletim, esse novo caso já era monitorado e estava em isolamento. Agora, o paciente se encontra em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), respirando com a ajuda de aparelhos, mas estável.

Segundo esclarecimento do prefeito Paulo do Vale, a infecção do paciente foi por transmissão comunitária. Ainda de acordo com ele, dos 9 casos positivos, seis já receberam alta e estão curados; e três estão internados na UTI. Oito pacientes continuam em isolamento e aguardam os resultados dos exames.

Diante da situação, o prefeito pede para que os moradores respeitem as medidas preventivas e mantenham o isolamento social. “Juntos, vamos vencer!”, reforça o gestor municipal.

Casos de covid-19 em Goiás

O boletim de ontem da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) apontava 133 casos de covid-19, em Goiás. Destes, há cinco mortes confirmadas. No estado, há 2.910 casos suspeitos em investigação. Outros 1.272 já foram descartados. A nota ainda não contabilizada o novo caso de Rio Verde e o quarto caso confirmado em Jataí, também na Região Sudoeste de Goiás.

Os casos confirmados foram registrados em Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (11), Aparecida de Goiânia (1), Bom Jesus de Goiás (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (2), Goianésia (5), Goiânia (76)*, Itumbiara (2), Jataí (3), Luziânia (6)*, Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (8), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (1), Valparaíso de Goiás (6) e Vianópolis (1).