Vacinação contra gripe segue nesta quarta (8) com mudanças nos drive-thrus

A Secretaria Municipal de Saúde já garantiu a imunização de 91,22% dos idosos da capital, ultrapassando a meta estipulada pelo Ministério da Saúde que é de 90%. Até agora 116.511 idosos foram imunizados, de uma população de 127.724. Os dados estão registrados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, que ainda não contabilizou os números de ontem (7/4). Já os profissionais de saúde, que também fazem parte do grupo prioritário desta primeira fase da campanha, têm 43% de cobertura vacinal.

A vacinação contra a gripe continua nesta quarta-feira (8/4) nos 74 pontos de vacinação próximos às unidades municipais de saúde. Nos drive-thrus haverá mudanças. Somente o drive-thru do shopping Flamboyant estará funcionando a partir de 8h30.

Os drive-thrus do Detran e shopping Passeio das Águas não funcionarão nesta quarta-feira. No caso do Detran, a equipe de vacinação é do Estado e não haverá expediente devido ao ponto facultativo , já no shopping Passeio das Águas, a vacinação é realizada por alunos e professores voluntários da UFG, que não estarão atuando.