Caiado anuncia pagamento de auxílio alimentação de R$ 150 a alunos

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou o pagamento do auxílio alimentação no valor de R$ 150 a alunos da rede estadual, que pertencem a famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico). Conforme o comunicado, o valor foi depositado nesta quarta-feira (8/4), na conta das mães desses alunos. Cerca de 91 mil estudantes, de todo o estado, foram beneficiados.

Caiado explicou que, com a suspensão das aulas, que deve durar até o final deste mês, muitas crianças e adolescentes deixaram de receber alimentação adequada, oferecida nas unidades de ensino. Por isso, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), em esforço conjunto, conseguiu repassar a toda família cadastrada no CadÚnico o recurso de R$ 150, pago por aluno.

Auxílio alimentação de R$ 150 corresponde a 30 dias de aulas; valor pode aumentar se família tiver mais alunos

O primeiro valor que já está na conta do responsável pelo estudante é referente a 30 dias, entre 18 de março a 18 de abril, lembrando que o recebimento da verba é condicionante à regularidade escolar. Durante o comunicado, o governador pediu atenção aos pais, para que usem do dinheiro exclusivamente para garantir um aboa alimentação aos filhos.

“Uma família que tem dois alunos na rede estadual vai receber R$ 300. Se tiver três, R$ 450. Esse dinheiro está sendo repassado para alimentar seus filhos corretamente. Por favor, é exclusivamente para isso, para que possam melhorar a alimentação”, explicou Ronaldo Caiado. O recurso para o pagamento do auxílio alimentação vem do Tesouro Estadual.

O auxílio alimentação foi instituído pelo Decreto nº 9.643, que criou o programa de alimentação escolar da rede pública de ensino durante o período de enfrentamento à covid-19. Caiado explicou que, na ocasião, ficou estabelecido o aporte de R$ 75 aos alunos, referente aos primeiros 15 dias de suspensão das aulas. Como a suspensão das aulas foi prorrogada até 30 de abril, o Governo de Goiás depositou outros R$ 75 para os próximos 15 dias.

Onde receber o auxílio alimentação para alunos?

O governador explicou que o pagamento do auxílio alimentação foi realizado pelos nos cartões Bolsa Família, Renda Cidadã ou Cartão Cidadão. A lista completa com os beneficiados está disponível no site da Secretaria de Estado de Educação (www.seduc.go.gov.br). Clique aqui para conferir.

Ao concluir, Caiado ressaltou que as famílias carentes são prioridade para o Governo de Goiás. “As famílias mais vulneráveis terão sempre o apoio do Governo de Goiás. Elas são prioridade no nosso governo, podem ter certeza. Vamos sair da crise e recuperar a economia. Mas o principal é salvar vidas e disso não abrimos mão. Essas famílias estão tendo mais um reforço para alimentação, em decorrência do filho estar na escola. Estão aprendendo e tendo o Estado para poder contemplar as famílias de baixa renda”, completou.