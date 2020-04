Ciclista morre após ser atropelado por carro na BR-153, em Goiânia

Um ciclista de 47 anos morreu após ser atropelado por um carro de luxo na BR-153, em Goiânia. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (9/4), próximo ao Condomínio Aldeia do Vale.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem seguia no sentido Anápolis/Goiânia, em uma bicicleta, quando foi atropelado por um Audi que seguia no mesmo sentido.

Ciclista atropelado na BR-153, em Goiânia, teria invadido faixa central

Informações preliminares apontam que o ciclista estava faixa da direita quando, inesperadamente, invadiu a faixa central e foi colhido pelo veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A PRF estava no local para controlar o trânsito até a chegada da Polícia-Técnico Científica. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para recolher o corpo do ciclista após a perícia.

Ainda não há informações sobre o motorista do carro.

PRF registra redução de acidentes em Goiás durante quarentena

As medidas de quarentena impostas pelo governo de Goiás, o que inclui restrição do fluxo de pessoas em vias públicas, ao que tudo indica, estão funcionando não somente para a contenção da proliferação do novo coronavírus, mas também para a diminuição de tragédias nas estradas. Segundo a PRF, março deste ano registrou uma redução de acidentes de quase 25% em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com a corporação, um comparativo feito pelo órgão na segunda quinzena de março do ano passado – referentes ao período de 16 a 31 de março – com o mesmo período deste ano apontou que a quantidade de acidentes caiu de 96 para 73; os óbitos reduziram de sete para três e 55 pessoas a menos ficaram feridas, diminuindo de 135 para 80.

Ainda segundo a PRF, as reduções nos índices de acidentalidade nas BRs que cortam Goiás são reflexos da diminuição do tráfego de veículos e, por consequência, das infrações de trânsito. Nos últimos 15 dias, a PRF informou que flagrou 10 motoristas alcoolizados, contra 163 no mesmo período de 2019. As autuações em geral caíram mais da metade, passando de 8.494 no ano passado para 4.177 desta segunda quinzena de março.