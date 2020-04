Governo de Goiás libera comércio de Páscoa por drive-thru

O governo de Goiás liberou, na quarta-feira (8/4), o uso de drive-thru para vendas de ovos de páscoa em Goiás. A portaria foi publicada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO). Assim, a medida é válida de 9 a 12 de abril, com várias regras a serem seguidas, entre elas, a manutenção de todos os procedimentos contra a propagação do coronavírus, conforme as recomendações do Ministério da Saúde.

Dessa maneira, a norma determina que a aquisição dos produtos pelos clientes poderá ocorrer somente através dos meios eletrônicos disponíveis, como sites, aplicativos, redes sociais e telefone. Além disso, a entrega deverá ser realizada pelo serviço de drive-thru, sendo o lojista o responsável por destinar local específico para a realização.

Além disso, fica proibida, ainda que parcialmente (meia porta), a abertura dos estabelecimentos comerciais. Os comerciantes devem evitar qualquer atividade que resulte em aglomeração de pessoas. Todas essas medidas são previstas no decreto estadual nº 9.633, de 13 de março de 2020, que continua válido até, pelo menos, 19 de abril.

Quanto ao pagamento, a SSP-GO orienta que deve ser feito, preferencialmente, por meio eletrônico. Ademais, a portaria orienta ainda que em nenhum caso a entrega ou pagamento poderá ocorrer fora do veículo.

Shopping de Goiânia tem drive-thru de Páscoa até 12 de abril

Desta quarta-feira até o próximo domingo (12/4), o Flamboyant Shopping fará um drive-thru com os clientes retirando suas encomendas em dias e horários previamente agendados. Dessa forma, nessa modalidade, basta escolher uma loja participante, fazer o pedido e agendar a retirada dos produtos sem sair do seu carro.

As encomendas de Páscoa ficarão disponíveis para o cliente no estacionamento coberto Deck Sul 1 (saída do Jerivá), em dia e horário marcados. O pagamento ocorrerá dentro do veículo. O drive-thru irá funcionar das 10h às 20h e no domingo, 12 de abril, das 10h às 14h. Nesse período, o estacionamento será gratuito, com acesso pela cancela na entrada principal (portaria da C&A).

Todos os shoppings de Goiânia tem enfatizado em suas redes sociais que as lojas estão vendendo ovos de páscoa por delivery. Nos próximos dias, outros centros de compra podem aderir ao drive-thru. Portanto, a matéria pode ser atualizada até o próximo domingo.