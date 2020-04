MP recomenda isolamento da família de vitima do coronavírus, em Pires do Rio

Na tarde desta quinta-feira (9/4), o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recomendou à prefeitura e à Secretaria Municipal de Saúde de Pires do Rio que tomem providências para que os familiares de um cidadão que faleceu vítima da Covid-19 fiquem em quarentena por 14 dias.

Chegou ao conhecimento da promotoria que parentes que tiveram contato com a vítima seguem circulando pela cidade. Além disso, a recomendação foi feita por meio do promotor de Justiça Fabrício Roriz Hipólito, da 2ª Promotoria de Justiça de Pires do Rio

O município registrou o primeiro óbito na última terça-feira (7). O empresário Armando Tomazini, sogro da ex-prefeita da cidade, Cida Tomazini e pai do ex-deputado estadual Chico Tomazini, estava com 96 anos e tinha comorbidades.

A Secretaria de Saúde deve acionar a Vigilância Sanitária com o objetivo de notificar os familiares da vítima acerca da necessidade de realização de isolamento social. Também devem proceder com busca ativa de todos aqueles que tiveram contato com o paciente para que cumpram a quarentena de 14 dias.

Por fim, o MP-GO recomenda que monitorem, por meio das equipes de saúde nos locais de residência dos isolados, o quadro clínico das pessoas em isolamento e façam o encaminhamento para rede especializada, caso necessário.

Coronavírus em Goiás

Goiás tem 179 casos confirmados de coronavírus, sendo 102 deles em Goiânia. Os dados atualizados foram divulgados nesta quinta-feira (9/4), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Do total de casos, sete mortes já foram confirmadas. Há 3.294 casos suspeitos em investigação. Outros 1.489 já foram descartados.

Os casos confirmados foram registrados em 29 cidades de Goiás. Quatro casos aguardam atualização da ficha para definir a cidade de residência. Conforme o boletim, dos casos confirmados, 99 pacientes são homens e 80 são mulheres. Em Goiânia, são 62 homens com coronavírus e 42 mulheres.

Veja a lista de municípios: