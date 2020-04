Preso homem que matou pintor esfaqueado, no Residencial Itamaracá, em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás conseguiu realizar, na última quarta-feira (8/4), a prisão do homem suspeito de ter matado um pintor de automotores a facadas no Residencial Itamaracá, em Goiânia, em janeiro deste ano. A vítima, antes de ir a óbito no hospital, ainda conseguiu balbuciar o nome do suspeito. A motivação do crime teria sido rixa no tráfico de drogas da região.

Segundo informações da Polícia Civil, a prisão de Victor Hugo Dionizio Gualberto, o Vitinho, foi realizada através da Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH), no dia de ontem, quarta-feira. Vitinho é acusado de ter matado a facadas Yuri Fernando Oliveira Barbosa, de 23 anos, no dia 11 de janeiro deste ano, no Residencial Itamaracá, em Goiânia.

O suspeito possui diversas passagens policiais, dentre elas por crime de roubo, tráfico de drogas, lesão corporal e uma tentativa de homicídio em 2016, na qual teria praticado o crime se utilizando também de uma faca.

Pintor morto a facadas no Residencial Itamaracá conseguiu dizer nome de seu assassino antes de morrer

Ainda conforme a Polícia Civil de Goiás, Yuri, que era pintor de automotores, havia saído no dia 11 de janeiro para ir até uma mercearia comprar pães. Ao sair do estabelecimento, ele encontrou com dois homens, que o esperavam do lado de fora.

Yuri discutia com os homens, quando, na Rua RIT 12-A, quadra 12-B, lote 13, no Residencial Itamaracá, foi golpeado com faca no tórax e no pescoço.

De acordo com a polícia, a vítima, enquanto esperava ser socorrida, ainda agonizando na calçada, conseguiu contar que o autor do crime havia sido seu conhecido, o Vitinho. Várias pessoas presenciaram a cena, e realizaram vídeo com o exato momento em que a vítima revela quem foi seu assassino.

A vítima chegou a ser levada para o Hugol, mas não resistiu e veio a óbito.

Conforme o delegado Rilmo Braga, o crime teria sido motivado por rixa no tráfico de drogas da região.