UFG entrega cestas básicas aos catadores de material reciclável, em Goiânia

A Universidade Federal de Goiás (UFG) lançou a campanha UFG Solidária, que doara 303 cestas básicas para catadores de materiais recicláveis organizados em cooperativas. A entrega será realizada nesta sexta-feira (10/4).

Basicamente, são 170 cestas para os catadores organizados na CECOOREG (Central de Reciclagem do Estado de Goiás) e no MNCR (Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis) e 133 cestas para os catadores organizados na Rede Uniforte.

Os caminhões das cooperativas vinculadas ao MNCR pegarão as cestas às 8:30, na sede da RTVE, no Câmpus Samambaia da UFG. Logo em seguida as distribuirão em 10 cooperativas de catadores de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Por fim, o trabalho da UFG com os catadores é desenvolvido no projeto de extensão “Catadores em Movimento”, coordenado pelo professor Rafael Saddi, e nos projetos da Incubadora Social da UFG, coordenada por Fernando Bartholo.

Além das cestas básicas, a UFG irá dar auxilio alimentação para estudantes carentes

A UFG também irá realizar um repasse financeiro emergencial para a alimentação de estudantes de baixa renda durante a pandemia do coronavírus.

A ação tem como objetivo atender 500 estudantes com R$ 250 mensais. Além disso, o benefício só será concedido enquanto o calendário da universidade estiver suspenso.

Os pré-requisitos para receber o repasse estão listados em um edital publicado pela UFG para a seleção dos alunos. Todos os interessados devem estar matriculados em um curso presencial da universidade.

A prioridade será para os estudantes com renda bruta mensal familiar per capita de até 0,5 salário mínimo vigente em 2020, equivalente a R$ 522,50. As inscrições podem ser feitas no site da PRAE entre os dias 9 e 14 de abril. O resultado será publicado no dia 21 de abril.

A medida está vinculada à Política de Assistência Social Estudantil (PASE) e foi tomada levando em conta o fechamento dos restaurantes universitários. A interrupção deste serviço atendeu ao decreto publicado pelo governo do estado que proíbe aglomerações.