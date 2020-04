Aplicativo de combate ao coronavírus já tem quase 3 mil denúncias

O aplicativo “Prefeitura 24 Horas”, da Prefeitura de Goiânia, já recebeu quase 3 mil denúncias. O app funciona para receber denúncias de pontos de aglomeração e empresas de serviços não essenciais abertas. O objetivo é intensificar as ações de enfrentamento à pandemia de coronavírus.

Segundo Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), quase 3 mil denúncias, 1,6 mil são de lojas ou pontos comerciais abertos, sem seguir orientações do decreto estadual.

Mais de 50 lojas foram orientadas e fechadas pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). Uma teve as mercadorias apreendidas e uma pessoa foi presa, além de termos de ocorrências que foram emitidos pela corporação.

A CGM trabalha em parceria com fiscais da Prefeitura e Polícia Militar para evitar as aglomerações e proliferação do coronavírus. O trabalho também funciona nos parques e praças da cidade.

As denúncias que chegam ao aplicativo são direcionadas à Guarda Civil Metropolitana (GCM) e à Fiscalização da Secretaria de Planejamento (Seplan). As demandas são verificadas e posteriormente as equipes são deslocadas aos locais que foram denunciados.

Goiás terá 1.500 leitos para pacientes com coronavírus

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou em uma live transmitida na última quinta-feira (9/4) que a estadualização de unidades de saúde no interior, construção de hospitais de campanha e o funcionamento da unidade do HCamp, em Goiânia, juntos, vão oferecer cerca de 1.500 leitos para pacientes com Covid-19, doença causada pelo coronavírus.

Conforme o governador, os hospitais vão dar maior capacidade para o atendimento das pessoas em todo o estado. Boa parte dos leitos, que, segundo ele, estão distribuídos nas diferentes regiões de Goiás e foram criados para o combate à Covid-19, vai permanecer a serviço da população goiana após o período da pandemia.

Além disso, os hospitais de Jataí, Formosa, São Luís dos Montes Belos e Luziânia, que somam cerca de 300 leitos, de acordo com o governo de Goiás, e que passam a ser geridos pelo Estado, está sendo construído o Hospital de Campanha de Águas Lindas, que contará com 200 leitos.