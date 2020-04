Goiás terá 1.500 leitos para pacientes com coronavírus, diz Caiado

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou em uma live transmitida na última quinta-feira (9/4) que a estadualização de unidades de saúde no interior, construção de hospitais de campanha e o funcionamento da unidade do HCamp, em Goiânia, juntos, vão oferecer cerca de 1.500 leitos para pacientes com Covid-19, doença causada pelo coronavírus.

Conforme o governador, os hospitais vão dar maior capacidade para o atendimento das pessoas em todo o estado, e boa parte dos leitos, que, segundo ele, estão distribuídos nas diferentes regiões de Goiás e foram criados para o combate à Covid-19, vai permanecer a serviço da população goiana após o período da pandemia.

Além dos hospitais de Jataí, Formosa, São Luís dos Montes Belos e Luziânia, que somam cerca de 300 leitos, de acordo com o governo de Goiás, e que passam a ser geridos pelo Estado, está sendo construído o Hospital de Campanha de Águas Lindas, que contará com 200 leitos.

Para reforçar a estrutura contra o coronavírus, o governo prepara um convênio com a Prefeitura de Porangatu, que deve gerar 50 novos leitos na região norte para atendimento de pacientes infectados por coronavírus. Já no Hospital de Itumbiara, na região sul, são mais 200 leitos. Em Anápolis, o Hospital de Campanha que está sendo construído no Centro de Convenções do município terá 300 leitos. Em Goiânia, o Hospital de Campanha (HCamp) tem 222 leitos. E, além dessas unidades de saúde, o Estado conta com a parceria do Hospital das Clínicas (HC) da UFG e da Maternidade Oeste, da Prefeitura de Goiânia. Para o HC, a Secretaria de Estado da Saúde já pediu ao Ministério da Saúde a habilitação de 40 UTIs.

Goiás já tem estrutura de combate ao coronavírus como se estivesse em estágio 4, diz Caiado

O governador Ronaldo Caiado garante que o estado está preparado para o coronavírus. Segundo ele, Goiás possui uma estrutura para um estágio de proliferação da doença dois níveis a mais do que o observado atualmente.

“Nós temos um potencial em Goiás de uma rede hospitalar para atender como se estivéssemos em estágio 4, mas estamos ainda no estágio 2. Isso dá um certo conforto a nós, mas estamos sempre atentos para não perdermos o equilíbrio”, destacou o governador.

Conforme dados atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, foram 179 casos de coronavírus confirmados nesta quinta-feira (9/4). Um aumento de 20 novos casos em relação ao último boletim, divulgado no dia anterior.