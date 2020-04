Governo de Goiás fiscaliza aglomerações em Serra de Caldas Novas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e o Batalhão Ambiental atuou, na última quinta-feira (9/4), 31 pessoas por violação de normas estabelecidas pelo decreto estadual. A medida integra o plano de contenção à pandemia do coronavírus em Goiás. Todas as atuações aconteceram no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, fechado ao público.

A operação especial acontece em unidades de conservação (UC) para evitar entradas irregulares de visitantes que resultem em aglomerações.

O Governo de Goiás reforça o aviso de suspensão, por prazo indeterminado, de visitas e quaisquer outras atividades nas unidades de conservação ambiental do Estado. O setor de fiscalização da secretaria e o Batalhão Ambiental está trabalhando 24 horas para o irrestrito cumprimento da medida.

Além do fim das aglomerações, incêndios florestais em Goiás diminuem em relação ao ano passado

A quantidade de incêndios florestais em Goiás neste ano caiu substancialmente em relação ao mesmo período do ano passado. Os números representam uma melhora, uma vez que 2019 havia batido 2018 nos incêndios antes mesmo do fim do ano.

Segundo os dados estatísticos do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO), 357 incêndios florestais, divididos em incêndios de vegetação e de cultura agrícola, foram registrados de janeiro a março de 2019. Já no mesmo período deste ano, o número de incêndios foi de 218 – quase 140 a menos.

A maior incidência de incêndios neste ano se deu no mês de março. Em 2019, os números divulgados pelo CBMGO referentes às ocorrências de incêndios florestais no período de janeiro a agosto foram desoladores. De acordo com a corporação, o estado de Goiás ultrapassou, em mais de 500 casos, em oito meses, no ano passado, a quantidade de incêndios registrada ao longo de todo o ano de 2018.

Os dados oficiais colocaram a população em alerta. Isso porque o prolongamento do período de estiagem em Goiás, em conjunto com as queimadas, piorou ainda mais a qualidade do ar e os problemas respiratórios decorrentes dele, além de desequilibrar diretamente a fauna e flora das regiões atingidas pelo fogo.