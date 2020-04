Incêndios florestais em Goiás diminuem em relação ao ano passado

A quantidade de incêndios florestais em Goiás neste ano caiu substancialmente em relação ao mesmo período do ano passado. Os números representam uma melhora, uma vez que 2019 havia batido 2018 nos incêndios antes mesmo do fim do ano.

Segundo os dados estatísticos do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, 357 incêndios florestais, divididos em incêndios de vegetação e de cultura agrícola, foram registrados de janeiro a março de 2019. Já no mesmo período deste ano, o número de incêndios foi de 218 – quase 140 a menos.

Ainda conforme os bombeiros, a maior incidência de incêndios neste ano se deu no mês de março.

Em Goiás, número de incêndios florestais em 2019 superou o de 2018

Em 2019, os números divulgados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás referentes às ocorrências de incêndios florestais no período de janeiro a agosto foram desoladores. De acordo com a corporação, o estado de Goiás ultrapassou, em mais de 500 casos, em oito meses, no ano passado, a quantidade de incêndios registrada ao longo de todo o ano de 2018.

Os dados oficiais colocaram a população em alerta, uma vez que o prolongamento do período de estiagem em Goiás, em conjunto com as queimadas, piorou ainda mais a qualidade do ar e os problemas respiratórios decorrentes dele, além de desequilibrar diretamente a fauna e flora das regiões atingidas pelo fogo.

Conforme os bombeiros, em 2018 o número de incêndios florestais, que abrangem vegetação e cultura agrícola, até o mês de novembro foi de 5.803. A maior ocorrência de casos foi incêndio em vegetação, com 5.654 registros.

Entretanto, o ano de 2019 conseguiu bater a marca final do ano passado ainda em agosto. De acordo com os números do CBMGO, até o mês mencionado do ano passado o estado de Goiás atingiu a marca preocupante de 6.358 incêndios, 555 a mais em relação ao período integral do ano passado.