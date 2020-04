Sobe para 191 casos de coronavírus em Goiás

Na tarde desta sexta-feira (10/4), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou o boletim epistemológico da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Estado de Goiás. Subiu para 191 casos confirmados da doença, e 8 óbitos. Também há 3.420 casos suspeitos em investigação e outros 1.556 já foram descartados.

Os casos confirmados foram registrados em 30 municípios. Eles são:

Águas Lindas de Goiás (2);

Anápolis (12);

Anhanguera (1);

Aparecida de Goiânia (2);

Bela Vista de Goiás (1);

Bom Jesus de Goiás (1);

Campestre (1);

Catalão (1);

Cidade Ocidental (2);

Goiandira (1);

Goianésia (8);

Goiânia (109);

Goiatuba (1);

Guapó (1);

Itumbiara (5);

Jataí (4),;

Luziânia (6);

Montividiu (1);

Nova Glória (1);

Nova Veneza (1);

Paranaiguara (1),;

Pires do Rio (1);

Professor Jamil (1);

Rio Verde (11);

São Luís dos Montes Belos (2);

Senador Canedo (1);

Silvânia (1);

Trindade (2);

Valparaíso de Goiás (6) e;

Vianópolis (1).

Há 12 casos confirmados internados. Destes, 2 estão em unidades públicas da rede estadual e 10 na rede privada. Há ainda 62 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados.

Além disso, os óbitos somam oito, sendo nos municípios de:

Goiandira (1);

Goiânia (5);

Luziânia (1) e;

Pires do Rio (1).

Também existem seis óbitos suspeitos em investigação.

Coronavírus no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, o número de infectados é de 19.638. Isso representa aumento de 1.781 casos em relação ao balanço divulgado ontem (9/4).

Além disso, o número de mortes superou hoje os mil casos. Até o momento, foram registradas 1.057 mortes pela doença. A taxa de letalidade do coronavírus no Brasil é de 5,4%.

O estado de São Paulo ainda concentra o maior número de casos (8.216) e de mortes (540). O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com 2.464 casos e 147 mortes. Na Região Norte, o Amazonas concentra o maior número de casos, com 981, além de 50 mortes.

Por fim, no Nordeste, o Ceará se destaca, com 1.478 casos e 58 mortes. No Centro-Oeste, o Distrito Federal tem o maior número de casos, muito à frente dos demais, com 555 casos e 17 mortes. Além disso, os estados do Sul do país apresentam números de casos mais próximos. Santa Catarina é o estado da região com mais casos, 693, e o Rio Grande do Sul com menos casos, 636.