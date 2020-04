Bolsonaro e Caiado se encontram em Hospital de Campanha, em Águas Lindas

O presidente, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), e o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, chegaram ao município de Águas Lindas de Goiás na manhã deste sábado. O objetivo é uma vistoria no primeiro Hospital de Campanha da região, o entorno de Brasília. Além disso, a visita também marca o primeiro encontro, e possível reaproximação, do presidente com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM).

Esse é primeiro encontro entre o presidente e o Governador de Goiás desde o dia 25 de março, quando houve um rompimento político devido a diferença de posicionamento em relação as ações contra a pandemia de coronavírus.

Quem também esteve presente no encontro foi o vice-governador de Goiás, Lincoln Tejota (Cidadania), o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, e o secretaria de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino.

Hospital de Campanha em Águas Lindas

O Hospital de Campanha de Águas Lindas começou a ser construído no dia 7 de abril. O hospital passa a complementar os sistemas de saúde de Goiás e do Distrito Federal.

Primeiramente, o hospital terá 200 leitos adaptáveis para unidades de tratamento semi-intensivas. Elas irão contar com tubulação e suporte para respiradores. A área construída será de 115×30 metros, além de uma área de 20×75 metros de suporte, com refeitório e alojamento para os profissionais de saúde.

Além disso, o contrato com a empresa especializada é de quatro meses, com oferta de uma equipe mobilizada para a manutenção durante o período. O valor total é de cerca de R$ 10 milhões, com estimativa de conclusão das obras em até 15 dias.

Por fim, a escolha do local foi feita após pedido de apoio do governo de Goiás à União devido à necessidade de atenção especial à COVID-19 na região. Além disso, o terreno de 10 mil metros quadrados foi terraplanado pela prefeitura de Águas Lindas. Ele conta com instalações de gás, água, energia e esgoto.