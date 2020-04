Corpo de homem é encontrado em fundo de represa, em Niquelândia

O corpo de um homem foi encontrado no fundo de uma represa localizada na região do raizame, povoado de Quebra Linha, em Niquelândia. O resgate do corpo foi feito pelo Corpo de Bombeiros (CBMGO), na manhã deste sábado (11/4). Segundo informações da família, a vítima estava desaparecida há algum tempo.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada na última sexta-feira (10/4), para uma ocorrência de afogamento no local. Os mergulhadores do CBMGO receberam informação dos familiares da vítima de que ele estava desaparecido há um tempo quando encontraram suas roupas às margens da represa, que passa nos fundos da residência.

As buscas foram iniciadas ainda na sexta-feira e na manhã deste sábado, por volta das 9h, foi encontrado o corpo da vítima. Ainda conforme a corporação, o cadáver estava a uma profundidade de aproximadamente quatro metros. Após o resgate, o corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Ainda não se sabe se o homem morava sozinho e quanto tempo ele ficou desaparecido.

Além de resgate de corpo em represa, bombeiros resgatam homem que caiu em cisterna de 10 metros

Também na manhã deste sábado (11/4), o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), em Uruaçu, foi acionado para resgatar um homem que havia caído em uma cisterna de aproximadamente 10 metros. O incidente ocorreu em Campinorte, no interior do estado, por volta das 6h.

No local, a equipe do CBMGO verificou que a vítima era um senhor de 50 anos, consciente, que teria caído dentro da cisterna com profundidade aproximada de 10 metros. Imediatamente, os bombeiros realizaram a montagem do sistema tripé e demais equipamentos para descida.

O homem foi resgatado com vida, mas apresentava uma fratura em membro inferior e traumatismo crânio-encefálico (traumatismo craniano). Segundo a corporação, ele foi levado ao Hospital Municipal de Campinorte para cuidados médicos. Ainda não se sabe como o incidente teria ocorrido.