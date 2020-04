PMs flagram furto de computadores em hospital desativado em Goiânia

Policiais militares em patrulhamento flagraram dois homens furtando vários computadores, monitores e dispositivos eletrônicos de um hospital desativado no Setor Santa Genoveva, na região Norte de Goiânia. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (10/4). Os infratores foram presos e levados à Central de Flagrantes.

De acordo com informações da corporação, durante ronda pelo Setor Santa Genoveva, uma equipe do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM) observou uma pick-up Courier estacionada em um hospital que está desativado. Durante as apurações, os PMs encontraram na caçamba do veículo vários computadores, monitores e dispositivos de memória.

Ao entrarem no hospital desativado, dois homens foram flagrados cometendo o furto. Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Flagrantes de Goiânia, onde foram autuados.

Além de furto em hospital desativado em Goiânia, PMs prendem autores de furto em residências

Um jovem de 20 anos foi preso e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, apreendidos suspeitos de furtarem uma casa, em Jataí, na região Sudoeste de Goiás. Entre os produtos furtados estão três TVs, perfumes e várias roupas. O crime ocorreu no dia 24 de fevereiro.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe recebeu uma denúncia de que um homem estaria vendendo uma televisão de origem duvidosa no setor Sebastião Herculano. No local, foram encontrados objetos que foram furtados de uma residência, sendo uma TV Samsung de 55 polegadas, uma TV LG de 42 polegadas, uma TV Philips de 42 polegadas, além de diversas roupas e perfumes.

Um jovem de 20 anos foi preso e dois menores, de 16 e 17 anos, apreendidos. Conforme levantamento da PM, o jovem já tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, furto, posse de drogas e receptação. Os adolescentes têm passagem por tráfico de drogas e posse de entorpecente.

Após a apreensão dos produtos, todos foram encaminhados à Delegacia de Jataí, para providências cabíveis.