Rio Verde registra 1ª morte por coronavírus; paciente tinha 31 anos

O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, confirmou a primeira morte causada pelo coronavírus entre pessoas da cidade. Trata-se de um paciente de 31 anos, que estava internado em um hospital de Itumbiara, na região Sul de Goiás. O comunicado foi feito neste sábado (11/4), junto ao boletim atualizado de casos na cidade.

“A pandemia faz sua primeira vítima! Recebemos a notícia, agora a pouco, do falecimento do jovem rioverdense que estava internado em Itumbiara. Com apenas 31 anos, sua morte mostra o quanto esse vírus é agressivo”, escreveu o gestor municipal, por meio das redes sociais da Prefeitura.

O jovem foi identificado como Rafael Rodrigues Pereira, que era agrônomo. Ele estava internado há quase 10 dias e também havia sido diagnosticado com dengue. A morte foi registrada na madrugada deste sábado (11). A família dele também está em isolamento. Informações preliminares apontam que o corpo de Rafael será sepultado em Pontalina e não haverá velório, como determina o Ministério da Saúde.

Rio Verde tem 11 casos confirmados de coronavírus, incluindo vítima fatal; seis já se recuperaram

Rio Verde, que fica no Sudoeste do estado, tem 11 casos confirmados da covid-19, causada pelo novo coronavírus. Do total de casos, seis pessoas já receberam alta e estão curadas; três pacientes estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI); e 1 paciente morreu (caso citado acima).

Conforme o boletim, outras cinco pessoas estão em isolamento e aguardam os resultados dos exames. A transmissão do vírus em Rio Verde já é considerada comunitária.

No boletim, como de costume, o prefeito Paulo do Vale pede aos moradores que cumpram o distanciamento social. “Vamos lutar para que não precisemos contar mais nenhuma morte. O isolamento ainda é a maior arma contra essa pandemia. Mantenham as medidas restritivas”, concluiu.

Goiás confirma dez mortes e 209 casos de coronavírus

Goiás tem 209 pessoas com coronavírus e dez mortes confirmadas. No estado, 3.577 casos suspeitos estão em investigação e outros 1.639 já foram descartados. No Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 94 amostras em análise aguardando liberação. O boletim foi atualizado neste sábado (11/4), pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Os casos confirmados de covid-19 foram registrados em 33 cidades de Goiás. Três casos aguardam atualização da ficha para definir a cidade de residência. Veja abaixo a relação de confirmações: