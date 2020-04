Goiás tem 229 casos confirmados de coronavírus e 14 óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou, neste domingo (12/4), o boletim epidemiológico atualizado do coronavírus no estado. Conforme a pasta, Goiás tem 229 casos confirmados do vírus e 14 óbitos em decorrência dele. Quanto aos casos suspeitos, há 3.646 sendo investigados.

Segundo a Secretaria de Saúde, 1.675 casos suspeitos já foram descartados. No Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 63 amostras em análise aguardando liberação.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (2), Aloândia (1), Anápolis (18), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (5), Bela Vista de Goiás (1), Bom Jesus de Goiás (1), Caldas Novas (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (2), Goiandira (1), Goianésia (10), Goiânia (126), Goiatuba (1), Guapó (1), Itaguaru (1), Itumbiara (5), Jataí (4), Luziânia (8), Montividiu (1), Nerópolis (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Pirenópolis (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rialma (2), Rio Verde (13), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (3), Uruaçu (1), Valparaíso de Goiás (6) e Vianópolis (1).

Há, até o momento, 14 óbitos confirmados de residentes de Goiás, sendo nos municípios de Aparecida de Goiânia (1), Goiandira (1), Goiânia (7), Luziânia (2), Pires do Rio (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1).

Ainda segundo a Secretaria, há 19 casos confirmados internados. Destes, 3 estão em unidades públicas da rede estadual e 16 na rede privada. Há ainda 59 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 37 estão na rede pública e 22 na rede privada.

Número de casos confirmados de coronavírus em Goiás fica abaixo do projetado pela UFG

O número de infectados pela Covid-19 ficou 12 casos abaixo do projetado pela Plataforma Web Covid Goiás, desenvolvida pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) e a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS). Segundo a plataforma, o estado deveria atingir o número de 241 pessoas com coronavírus até o dia 12 de abril.

A Plataforma Web Covid Goiás, lançada na última quarta-feira (8/4), traz dados com bases em dados fornecidos pelas autoridades de saúde.

Conforme as projeções feitas pela plataforma digital, o estado deve ver o número de infectados confirmados aumentar para 182 nesta sexta-feira, 202 no sábado e 223 no domingo, dia 12/4. Porém, o número foi atualizado para 241. Ainda segundo a plataforma, a quantidade de dias até duplicação de casos confirmados é de 5,758.