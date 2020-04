Homem é flagrado no MT com caminhonete furtada da Prefeitura de Rio Verde

Um homem foi preso na noite do último sábado (11/4) após ser flagrado dirigindo uma caminhonete da Prefeitura de Rio Verde que havia sido furtada um dia antes. O homem foi pego na Rodoviária de Cuiabá, no Mato Grosso (MT), enquanto tentava fugir para o estado do Pará.

A prisão e recuperação do veículo aconteceram após um trabalho integrado entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) com as polícias Civil e Militar de Goiás e do Mato Grosso.

Conforme informações da PRF, o homem de 29 anos foi abordado na madrugada de sábado por volta das 2h, na unidade operacional da PRF de Rondonópolis, no MT. Ele conduzia uma caminhonete modelo MMC/L200 Triton. Os policiais suspeitaram da narrativa do condutor, mas como nos sistemas ainda não havia qualquer restrição de circulação do veículo, o homem foi liberado. Porém, a caminhonete foi apreendida, uma vez que o condutor era inabilitado.

O que os policiais não sabiam quando abordaram o homem, é que a caminhonete que ele conduzia havia sido furtada um dia antes, na sexta-feira (10/4), no pátio da Prefeitura de Rio Verde. Algumas horas depois, a prefeitura descobriu o furto e prestou a queixa.

Uma força-tarefa teve início com o compartilhamento de informações entre as forças de segurança dos dois estados para tentar localizar o condutor do veículo.

Homem que conduzia caminhonete furtada no pátio da Prefeitura de Rio Verde foi preso na rodoviária

Segundo informações da PRF, após o início das diligências, o motorista da caminhonete furtada foi encontrado na noite do mesmo sábado.

Ele estava na Rodoviária de Cuiabá, prestes a embarcar para o estado do Pará, numa clara tentativa de fuga.

O suspeito foi preso por agentes da PRF antes que ele conseguisse fugir, e a ocorrência foi encaminhada à polícia civil de Cuiabá, que prosseguirá com as investigações.