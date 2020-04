Homem é resgatado após cair de altura de 12 metros em vala, em Goiás

Um homem precisou de resgate após cair de uma altura de 12 metros para dentro de uma vala na noite do último sábado (11/4), enquanto fazia trilha em um povoado de Goiás. O salvamento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros de Goiás, que retirou a vítima da vala com alguns ferimentos.

Conforme os bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 20h20 de ontem para atuar numa ocorrência de vítima de queda de altura, no Distrito JK, em Goiás. A vítima, do sexo masculino, fazia trilha com um grupo quando acabou caindo de uma altura de 12 metros dentro de uma vala.

Os bombeiros militares, utilizando técnicas de salvamento em altura e resgate para retirar a vitima da vala, retiraram o homem, que estava consciente mas com ferimentos. Após o procedimento de primeiros socorros, a vítima foi levada ao hospital do município para cuidados médicos.

Veja abaixo as imagens do momento em que o homem é resgatado da vala:

Além de caso de homem que caiu em vala, outro foi resgatado após ficar com a perna presa em galeria pluvial, em Goiás

Em fevereiro deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás também precisou ser acionado para atender uma ocorrência onde um homem caiu e ficou com a perna presa em uma galeria pluvial, em Goiânia.

Ao receber a chamada os bombeiros do 8° Batalhão e o Quartel do Comando Geral se deslocaram ao local indicado para realizar o salvamento da vítima. Quando chegaram lá, os bombeiros militares constataram que o homem estava com a perna direita presa entre as grades metálicas da galeria pluvial na Avenida 85, em Goiânia.

Diante disso, como uso de ferramentas desencarceradoras, conseguiram retirar a vítima, que foi encaminhada para a Clínica do Esporte, localizada na Rua 87, no Setor Sul, para receber atendimento médico.