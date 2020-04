Primeira morte por coronavírus é registrada em Aparecida de Goiânia

A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia confirmou, na manhã deste domingo (12/4), a primeira morte por coronavírus registrada no município. De acordo com o boletim emitido pela pasta, trata-se de uma mulher de 45 anos que tinha comorbidades prévias.

De acordo com o boletim da Secretaria, a vítima estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Goiânia (HGG) em estado grave. Entretanto, apesar da internação, ela não resistiu e veio a óbito nesta manhã.

Aparecida de Goiânia já é considerada município com transmissão comunitária, uma vez que foram registrados casos confirmados de coronavírus em que o paciente não tinha histórico de viagens ao exterior e nem de contato com outros casos confirmados de Covid-19. A Secretaria de Saúde reforçou a importância do isolamento social e dos cuidados com a higiene.

Primeira morte por coronavírus em Aparecida de Goiânia acende alerta; quantidade de óbitos no Brasil cresce

O Brasil registrou neste sábado (11/4) 68 mortes e 1.089 contaminações por coronavírus nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de óbitos pela doença já chega a 1.124 vítimas e até agora são 20.727 casos oficialmente conhecidos. A letalidade está em 5,4%. Os dados são do Ministério da Saúde.

São Paulo continua a ser o Estado com maior número de contaminações, chegando a 8.419 casos confirmados e 560 óbitos neste sábado, seguido por Rio de Janeiro (2.607 e 155 óbitos), Ceará (1.582 e 67), Amazonas (1.050 e 53), Pernambuco (816 e 72) e Minas Gerais (750 e 17).

Ontem, sábado, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o governo federal construirá um hospital de campanha com 200 leitos para atender pacientes de coronavírus em Manaus (AM). A ordem de serviço para início das obras deve ser assinada neste domingo, 12.

Também ontem Mandetta acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na vistoria de um hospital de campanha em Águas Lindas (GO), cidade localizada a cerca de 50 quilômetros de Brasília. A capital federal é um dos locais que, segundo o Ministério da Saúde, deve apresentar número acelerado de contaminações nas próximas semanas.