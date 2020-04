Home office e streaming crescem com o trabalho remoto

Streaming e home office estimulam novas modalidades de trabalho para minimizar os impactos do coronavírus. E tudo isso começou no dia 11 de março deste ano com a determinação da OMS, que elevou o grau do Covid-19 para pandemia.

Desde então o Ministério da saúde e os Governos dos Estados se mobilizaram para aplicar todas as medidas propostas pela Organização Mundial de Saúde. Dentre as medidas que causaram comoção e participação nacional, estão a proibição de aglomeração para qualquer finalidade, pública ou privada. Desde então têm crescido o número de alternativas criativas para minimizar os impactos do Covid-19.

Streaming

É uma das tecnologias que mais se destaca durante a pandemia. Porque o streaming permite reuniões de forma avançada com interações e, em plataformas profissionais, até monetização. Um gestor que precisa se reunir com seus funcionários da equipe comercial, por exemplo, pode fazer tudo isso à distância. E esta equipe pode vender por telefone ou vídeochamada.

Portanto, apesar de muitos autônomos e empresários que foram prejudicados, vários segmentos do comércio e órgãos governamentais não precisaram interromper suas atividades devido ao home office.

Home Office

Além de ser uma modalidade de trabalho que permite o fazê-lo em tempos de epidemia, é uma prática muito comum para profissionais que atuam como freelancers. Reuniões e entregas de tarefas podem ser facilmente realizadas, tudo via internet, de casa.

Mas esta modalidade não se destaca apenas pela demanda causada na pandemia do Covid-19. Percebemos uma crescente adesão de empresas e órgãos à modalidade que, inclusive, preferiram o home office no lugar do escritório tradicional. E muitas empresas já estão anunciando a modalidade, como uma alternativa fixa, aos seus colaboradores.

Resultados

Mas, e os resultados? Porque o home office não pode ser conhecido reconhecido como um tipo de folga ou, até mesmo férias. Com essa maturidade as empresas têm visto um ganho significativo com a modalidade, sobretudo utilizando plataformas de streaming.

Mas é preciso ter cuidado. As plataformas gratuitas têm suas limitações. E, até mesmo as que fazem mais sucesso, podem ter problemas no Streaming para Home Office. No último dia 7 a Anvisa anunciou, em seu portal, o bloqueio do uso da plataforma Zoom. Após análise dos responsáveis pela TI da Anvisa, o órgão chegou à conclusão de que a plataforma demonstra falhas graves de segurança. Ainda assim existem várias alternativas para necessidades mais básicas.

Para resultados mais expressivos com o Streaming, as empresas e escolas estão investindo no profissionalismo. Uma empresa daqui de Goiânia se destacou no último mês por fornecer serviços para diversas escolas. Dentre os serviços prestados pela empresa, se destacam: a possibilidade de bloqueio por acesso de usuário e senha e ambientes virtuais completamente personalizados à necessidade do cliente.