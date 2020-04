Homem é preso em Itumbiara após espancar ex-companheira

Um homem foi preso no município de Itumbiara, a 208 quilômetros de Goiânia, após espancar a ex-companheira e deixá-la com várias escoriações. A prisão foi realizada no último domingo (12/4), após diligências da Polícia Civil.

Segundo a polícia, a equipe plantonista da 6ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Itumbiara foi acionada no final da tarde deste domingo para atuar numa ocorrência de lesão corporal praticada em âmbito doméstico. Os policiais se deslocaram para o endereço informado, e descobriram se tratar de um caso onde um homem havia espancado sua ex-companheira, deixando-a com vários hematomas e escoriações.

Ainda segundo a Polícia Civil, logo após cometer o crime, o homem fugiu do local.

Com a troca de plantonistas, novas informações sobre o paradeiro do investigado chegaram até os policiais. Após fazerem as diligências ao local indicado, o suspeito foi localizado, capturado e conduzido para lavratura de Auto de Prisão em Flagrante.

Caso de Itumbiara, em que homem espancou ex-companheira, evidencia permanência da violência contra a mulher em Goiás

A violência contra a mulher em Goiás não só permanece, como também aumenta dia após dia.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO), houve um aumento vertiginoso no número de casos de violência contra a mulher de 2018 para 2019. O maior aumento se deu no crime de ameaça. Em 2018, foram 6.454 vítimas de ameaça. Já em 2019, esse número mais que dobrou, chegando a 15.599. Foram 9.145 vítimas de ameaça a mais de um ano para o outro.

O crime de lesão corporal contra a mulher foi outro crime que teve um aumento vertiginoso. Em 2018, foram 2.976 vítimas de agressão física no ambiente doméstico. No ano seguinte, esse número subiu para 10.497, um aumento de 7.521 vítimas.

O número de vítimas de outros crimes envolvendo violência contra a mulher também teve aumento expressivo. Ainda conforme dados da SSP-GO, a quantidade de mulheres que sofreram estupro subiu de 713, em 2018, para 781, em 2019. Já o número de vítimas de crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria passou de 4.569 para 9.442 de um ano para o outro, um aumento de 4.873.

Já o número de mulheres que foram mortas em razão do gênero também acompanhou o padrão de aumento: foram 40 mulheres assassinadas em 2019, contra 36 em 2018.