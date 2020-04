Maternidade Oeste, em Goiânia, recebe 1ª paciente com suspeita de covid-19

O Hospital e Maternidade Célia Câmara (HMMCC), a Maternidade Oeste, recebeu, na tarde deste domingo (12/4), a primeira paciente com suspeita de covid-19. Trata-se de uma idosa de 77 anos, que passou por atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Residencial Itaipú, em Goiânia.

Após ser atendida na UPA, a idosa, que apresentava sintomas da doença, foi encaminhada à Maternidade Oeste. O caso é considerado suspeito, pois o resultado do exame para coronavírus ainda não foi liberado. Ainda não se sabe o estado de saúde da paciente.

Maternidade Oeste, em Goiânia, tem 30 leitos de UTI prontos para atender pacientes com coronavírus

A unidade de saúde está apta para receber pacientes com covid-19 desde a última segunda-feira (6/4). Localizada no Conjunto Vera Cruz I, região Oeste da capital, a maternidade foi transformada em Hospital de Campanha da Prefeitura de Goiânia e inaugurada na última semana, pelo prefeito Iris Rezende Iris (MDB).

Inicialmente, são disponibilizados 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com equipamentos de última geração, inclusive com o serviço de Telemedicina, que permite o monitoramento do paciente até mesmo fora do quarto. A Prefeitura destaca ainda que os profissionais de saúde da unidade podem falar sobre covid-19 com autoridades e especialistas de todo país.

Mais de 300 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e profissionais de áreas de apoio atuam na unidade de saúde.

Casos de covid-19 em Goiânia

De acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), divulgado neste domingo (12/4), há 227 casos de covid-19 em Goiás. Destes, há 14 mortes confirmadas; 3.646 casos suspeitos em investigação; e outros 1.675 já foram descartados. Goiânia concentra o maior número de casos da doença, com 128 confirmações e oito mortes causadas pelo coronavírus.

Os casos confirmados também foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (2), Aloândia (1), Anápolis (18), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (5), Bela Vista de Goiás (1), Bom Jesus de Goiás (1), Caldas Novas (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (2), Goiandira (1)**, Goianésia (10), Goiatuba (1), Guapó (1), Itaguaru (1), Itumbiara (5), Jataí (4), Luziânia (8)**, Montividiu (1), Nerópolis (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Pires do Rio (1)**, Professor Jamil (1), Rialma (2), Rio Verde (13)**, São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (3), Valparaíso de Goiás (6)** e Vianópolis (1).