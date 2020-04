Mineradora doa 20 mil testes para coronavírus à Saúde de Catalão

Uma mineradora doou à Prefeitura de Catalão, no Sudeste de Goiás, 20 mil kits de testes rápidos para identificação do coronavírus. Parte do lote de produtos foi entregue ao prefeito Adib Elias e ao secretário de Saúde, Velomar Rios, nesta segunda-feira (13/4). Segundo a CMOC, empresa doadora, o material consegue apontar o resultado em 10 minutos.

“Nossa prioridade é a saúde e a segurança dos empregados, dos familiares e da comunidade onde atuamos. Quando vimos a possibilidade de adquirir os kits de teste, imediatamente formalizamos uma parceria com o Prefeito Adib Elias que, não mediu esforços para cooperar com esta iniciativa. Demonstrou estar muito empenhado em ajudar no combate à epidemia na região“, declarou o diretor de Assuntos Corporativos da CMOC, Eduardo Lima

Kits de testes para coronavírus doados à Saúde de Catalão podem apontar resultado em 10 minutos

Os kits já estão disponíveis na rede pública de saúde de Catalão e são realizados por meio de coleta sanguínea; o resultado é liberado em 10 minutos, “promovendo agilidade na detecção dos casos positivos, o que é essencial para garantir o atendimento adequado aos pacientes e reduzir a propagação do vírus.”

A realização do testes ficará a cargo da Secretaria de Saúde do município. Informações sobre os critérios para uso desses kits de testes rápidos ainda não foram divulgadas.

Participaram da entrega dos kits: Franco Nero, médico infectologista da Secretaria de Saúde de Catalão; Secretário de saúde, Velomar Rios; Prefeito Adib Elias; Henrique Anadan, representante da CMOC e Henrique e Clesio Windson da Cunha, do Rotary Club Internacional.

Casos de coronavírus em Goiás

De acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), divulgado neste domingo (12/4), há 227 casos de covid-19 em Goiás. Destes, há 14 mortes confirmadas; 3.646 casos suspeitos em investigação; e outros 1.675 já foram descartados.

Catalão tem um caso confirmado da doença, no entanto, o paciente já está recuperado. Outros 14 casos são investigados. A capital Goiânia concentra o maior número de casos da doença, com 128 confirmações e oito mortes causadas pelo coronavírus.