Motociclista morre após bater em poste e ser arremessado na BR-153

Um motociclista de 27 anos morreu depois de perder o controle da motocicleta que conduzia, bater em um poste de energia e ser arremessado a uma distância de 30 metros. O grave acidente ocorreu neste domingo (12/4), na BR-153, em Aparecida de Goiânia. Testemunhas relataram que ele “dirigia de forma perigosa e com velocidade incompatível”, além de ser inabilitado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), levantamentos preliminares apontam que o rapaz seguia no sentido Goiânia/Aparecida quando perdeu o controle da direção do veículo e colidiu com o poste de energia. Parte da tela de proteção da rodovia também foi arrancada.

Motociclista era inabilitado e “dirigia de forma perigosa e com velocidade incompatível” pela BR-153

Com o impacto da batida, ele foi arremessado a uma distância de 30 metros da estrutura e a motocicleta foi parar a 80 metros de distância do jovem. O socorro foi acionado, mas o motociclista morreu ainda no local.

O acidente ocorreu no quilômetro 504 da BR-153, ainda segundo a corporação. O corpo foi deixado ao cuidados do Instituto Médico Legal (IML). A identidade da vítima não foi divulgada pelas equipes.

Motoristas que passavam pela rodovia no momento do acidente relataram à PRF que o jovem trafegava pela rodovia de forma perigosa e com velocidade incompatível. Em consulta aos sistemas da polícia, os agentes também constataram que o rapaz não tinha habilitação para dirigir.

Acidentes durante o feriado da Semana Santa em Goiás

Durante o feriado da Semana Santa, a PRF registrou 17 acidentes em rodovias federais que cortam o estado, que deixaram 25 feridos e duas pessoas mortas.

Segundo o boletim operacional, de 10 a 12 de abril, foram aplicadas 172 notificações de multas por infrações diversas, sendo que seis motoristas foram autuados por não usarem o cinto de segurança, 66 condutores foram notificados por ultrapassagens proibidas e cinco motoristas foram reprovados no teste de alcoolemia.