Site abre espaço gratuito para lojistas da 44, em Goiânia, divulgarem produtos

Um site de divulgação abriu espaço para que lojistas da Região da 44, em Goiânia, possam divulgar, de forma gratuita, os produtos e vendas online. A iniciativa, de acordo com o administrador da página, é ajudar comerciantes a tirarem alguma renda durante o período de distanciamento social. O comércio na região, assim como em todo o estado, segue fechado até o dia 19 e abril, como determina o decreto estadual com medidas restritivas que visam evitar a propagação do coronavírus.

Guthierry Fernandes, um dos sócios do site Loja Virtual 44, trabalha há quatro anos na Região da 44. Ele explicou ao Dia Online que tem visto muitos amigos lojistas fazendo o que podem para manter a renda diante do fechamento do comércio. “Estão fazendo de tudo para vender, mesmo que seja um pouquinho. Muitos estão dando descontos, frete grátis e até mesmo fazendo entrega em Goiânia. E estão usando todos os canais disponíveis para divulgar”, disse.

Decreto estadual

No último dia 7, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), explicou que Goiás está pronto para começar a flexibilizar o decreto estadual a partir do dia 19 de abril, último dia de validade do documento. Segundo ele, a flexibilização pode ocorrer graças às medidas restritivas tomadas desde o início da pandemia e aos investimentos realizados na estrutura da Saúde.

Como anunciar gratuitamente em site disponível para lojistas da Região da 44, em Goiânia

Diante da situação, ele e a sócia Jessica Gomes decidiram abrir o espaço gratuito para os lojistas da Região da 44 interessados em anunciarem produtos e divulgarem suas lojas. O serviço gratuito é temporário e tem como objetivo apoiar comerciantes locais durante a pandemia da covid-19.

Para se cadastrar, o comerciante deve entrar em contato com os administradores do site por meio do e-mail: lojavirtual44@hotmail.com ou pelo número (62) 99140-1454 (apenas mensagens) .”Eles devem nos passar seus contatos de venda, fotos dos produtos e link do Instagram”, explicou Guthierry. Serão disponibilizados ao menos três produtos de cada lojista.

O site está no ar desde 2016 e conta com ao menos 70 lojistas anunciantes. O Loja Virtual 44 (https://www.lojavirtual44.com.br) tem visibilidade nacional no mercado da moda e está entre os endereços mais pesquisados do ramo.