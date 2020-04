Sobe para 233 casos confirmados de coronavírus em Goiás

Segundo boletim epistemológico divulgado pelo Ministério da Saúde, na tarde desta segunda-feira (13/4), o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) aumentou para 233 no Estado de Goiás. Houve um aumento de 5 casos desde o último domingo (12/4), quando eram 227 pessoas diagnosticadas com a doença.

O número de mortes por coronavírus no Estado também aumentaram. No domingo eram 14 mortes, enquanto nesta segunda mais um óbito foi confirmado. Agora somam 15 óbitos confirmados.

Até a publicação desta matéria, a Secretária de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) ainda não havia divulgado o boletim epistemológico do dia.

Coronavírus no Brasil

O Brasil registrou 105 mortes e 1.261 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. As informações foram divulgadas no período da tarde desta segunda-feira, pelo boletim epistemológico do Ministério da Saúde.

A letalidade subiu e está em 5,7%, ou seja, de cada 100 casos confirmados até agora, cinco pessoas morreram. Em todo o País, o número total de mortes chegou a 1.328. Já são 23.430 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.

O Estado de São Paulo continua sendo o mais afetado, com 8.895 casos e 608 mortes, seguido por Rio de Janeiro (3.231 e 188 óbitos), Ceará (1.800 e 91, respectivamente) e Amazonas (1.275 e 71, pela ordem). Além disso, esses Estados têm sido diariamente alertados sobre o crescimento dos casos e os riscos de flexibilização da quarentena.

Nesta segunda-feira, autoridades da Organização Mundial da Saúde (OMS) pediram que países intencionados em afrouxar o isolamento social faça isso de maneira lenta e cuidadosa.

A instituição listou critérios que os países devem seguir ao adotar essa medida, sob o risco de verem a pandemia do coronavírus avançar novamente.

A OMS alertou que o coronavírus é dez vezes mais mortal que o vírus responsável pela gripe H1N1 e que se propaga mais rápido.

No Brasil, apesar dos números oficiais, é consenso de que há uma grande subnotificação de casos de covid-19, ou seja, de vítimas fatais e casos de contaminação que não são atrelados à doença. Isso se deve à falta de testes e à demora para análise dos exames coletados.