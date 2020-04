Tempo em Goiás: semana deve começar com chuva

O tempo em Goiás deve ser de chuvas nesta semana. Choveu em Goiânia e em vários outros municípios do estado no último domingo, e nesta segunda (13/4), assim como em outros dias da semana, não deve ser diferente, de acordo com os institutos de meteorologia.

Para esta segunda-feira, conforme o instituto ClimaTempo, há 80% de possibilidade de chuva em Goiás, com ventos de 9 quilômetros por hora. A temperatura mínima deve ser de 22º e a máxima de 34º.

A chuva deve cair também em outros dias da semana, principalmente na capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, a quarta-feira deve ser nublada e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Goiânia. Na quinta-feira, a mesma coisa. Já na sexta-feira (17/4), a previsão é de tempo encoberto com chuvisco.

Não há previsão de chuva do Inmet para a terça-feira (14/4).

Tempo em Goiás: dicas para dias de chuvas intensas

Quedas de de energia elétrica, de galhos de árvores e alagamentos: os riscos durante chuvas intensas são muitos. A Defesa Civil alerta para que, em caso de chuvas intensas, não é aconselhável se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Diante das previsões de temporais e ventos fortes, o órgão também reforça as orientações para a população, em caso de alagamento: se estiver de carro, a recomendação é que opte por rotas alternativas que evitem pontos de alagamentos. Se estiver parado e o local começar a encher, o motorista e os passageiros devem deixar o veículo e seguir para local seguro.

No caso dos motociclistas, a recomendação é não tentar atravessar vias alagadas, pois podem esconder buracos que podem ocasionar a quedas e outros acidentes. O cidadão pode acionar os serviços da Defesa Civil pelos telefones: 3524-4080, 153 ou pelo 193 do Corpo de Bombeiros, caso a ocorrência seja em Goiânia.