Ajude um boteco: Bohemia lança projeto com vouchers de desconto

O movimento nos bares e restaurantes de Goiânia, do Estado e de todo o País caiu drasticamente após as medidas de isolamento, devido ao coronavírus. Assim, alguns projetos foram criados nas últimas semanas para ajudar o setor. Dessa maneira, a Bohemia também entrou na onda das cervejarias apoiarem estabelecimentos e lançou, no fim de semana, a plataforma Ajude um Boteco. O objetivo é estimular a compra de vouchers com desconto, auxiliando os bares e restaurantes a ter fluxo de caixa e a reabrirem logo após a quarentena.

Assim, o consumidor que optar pela compra de um voucher de R$ 25, R$ 50 ou R$100. Os valores poderão ser utilizados nos bares participantes logo após o isolamento social. Dessa forma, a cada compra, a cervejaria Bohemia custeará 20% do valor dos vouchers. Portanto, vouchers de consumo de R$25 custarão R$20, os de R$50 custarão R$40 e os vouchers de R$100 custarão R$80.

A plataforma Ajude um Boteco também dá a possibilidade de contribuição de dinheiro. Assim, podem ser feitas doações a partir de R$10. Ao final do projeto, todo o valor arrecadado será dividido em partes iguais entre todos os bares e botecos participantes.

Outras cervejarias também criaram projetos para ajudar bares e restaurantes: A Stella Artois criou o movimento Apoie um Restaurante. Já a Heineken criou o Brinde do Bem.

Ajude um Boteco em Goiânia

Em Goiânia a plataforma Ajude um Boteco já conta com 73 bares e restaurante participantes. Assim, participam o Aquarius Chopperia, Bar do Dodo, Bar do Piry, Bahrem, Botequim Mercatto, Buteko do Chaguinha, Carne de Sol 1008, Celsin, Cervejaria Mangueira, Dom Cirus, Del Leste bar. Além dissso, Mourão Bar e Restaurante, Rio Bahia Bar, Saccaria, Quintal do Jajá, Serena Steakhouse, Tabú Cervejaria, Tai-na Kan, Vai Toma no Kuka Bar, diversos outros.

A lista completa com todos os participantes você encontra acessando AQUI!