Começa vacinação contra gripe para gestantes e motoristas, em Goiânia

Começa, nesta terça-feira (14/4), em Goiânia, a vacinação contra a gripe para o segundo grupo prioritário da Campanha contra a Influenza. Podem se vacinar as gestantes, caminhoneiros, motoristas do transporte público, portuários e outros (lista abaixo). A imunização começa em todo o estado na próxima quinta-feira (16/4), mas foi antecipada na capital pela Secretaria Municipal de Saúde, devido ao alcance da meta na primeira fase da campanha.

Segundo a SMS, mais de 181.504 pessoas foram imunizadas. A meta de idosos, integrantes do primeiro grupo prioritário, foi superada em mais de 100%. Até o momento, 135.082 pessoas com 60 anos ou mais foram vacinadas. Quanto aos profissionais de saúde, 39.314 foram vacinados.

Segunda fase da vacinação contra a gripe

Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários foram incluídos pelo na segunda fase de imunização pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Ofício Nº 171 publicado em 02/04. Também por determinação do MS, os professores foram transferidos para a terceira fase.

A Saúde de Goiás incluiu as gestantes no segundo grupo de prioridade para a vacinação contra a gripe, considerando os riscos elevados de hospitalização e mortalidade. Segundo levantamento da SES-GO, as mulheres grávidas infectadas pelo vírus da influenza AH1N1, podem desenvolver um rápido desequilíbrio hemodinâmico, que afeta particularmente a função pulmonar de forma aguda e favorece o desenvolvimento de pneumonias e outras enfermidades respiratórias graves, como edema agudo de pulmão e aumento de mortalidade materna e perinatal.

Com as alterações, podem se vacinar a partir desta terça-feira (14/4), em Goiânia, os seguintes grupos:

Gestantes

Caminhoneiros

Motoristas do transporte coletivo

Portuários

População privada de liberdade

Funcionários do sistema prisional

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa

Pontos de vacinação contra gripe em Goiânia

A doses da vacina estarão disponíveis em 72 pontos espalhados pela cidade. Somente no drive-thru do Detran, onde a vacinação é feita por servidores do estado, e no drive-thru do Shopping Passeio das Águas, onde atuavam alunos e professores voluntários da UFG, não haverá vacina.

Já no drive-thru do Shopping Flamboyant a vacinação ocorrerá normalmente a partir das 8h30. Nos demais postos o início será às 8h. Veja aqui a lista completa de postos de vacinação.

A Campanha de Vacinação contra Influenza (gripe) começou no dia 23 de março. A primeira fase priorizou a imunização de idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. A segunda fase da vacinação tem início em 16 de abril. O Dia D da campanha, para todos os grupos, ocorrerá no dia 9 de maio.