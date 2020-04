‘Encontro com Fátima Bernardes’ retorna ao ar na segunda, mas sem plateia

Foi um longo mês, mas a hora da volta chegou para o programa Encontro com Fátima Bernardes, que retorna na próxima segunda-feira, dia 20, às manhãs da Globo. Sem seu habitual auditório e com equipe reduzida, por respeito às regras de afastamento social por causa do novo coronavírus, a atração terá a apresentadora interagindo com seus convidados por vídeo.

O programa contará também com participações diárias de Ana Maria Braga, que, além de se manter em quarentena, também está em casa em tratamento de um câncer. A apresentadora do Mais Você surgirá em um telão para relembrar receitas práticas, que serão dicas para os público que está recluso, mas que se propõe a colocar a mão na massa.

No material encaminhado à imprensa, Fátima Bernardes afirma: “eu estou muito feliz com o retorno, vai ser um programa um pouco diferente. Durante esse período de coronavírus, em que existe grande necessidade de informação, não vamos deixar de falar da pandemia, mas acredito que o ‘Encontro’ possa ser um respiro na manhã da população. Teremos lives de cantores, assim como eles têm feito em suas redes sociais, e a incrível companhia da Ana Maria Braga, que, além de relembrar algumas de suas receitas, vai nos contar o que tem feito na cozinha durante a quarentena”.

A partir desta quarta, 15, como forma de divulgar esse retorno do programa, Fátima fará lives diárias com convidados pelo instagram @Gshow. Na estreia, ela e Ana Maria Braga falam sobre essa parceria entre o Encontro e o Mais Você, além de revelarem como estão levando esse período de reclusão.

Mas a emissora continua com o programa Combate ao Coronavírus, que começa às 9h50, com informações sobre a pandemia. Na sequência, às 10h45, chega, então, o Encontro, que tem direção geral de Alexandre Mattoso.