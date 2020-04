Gelato artesanal da Bacio di Latte é ótima pedida para dias de calor em Goiânia

Debruçar-se sobre a geladeira que expõe os gelatos da Bacio Di Latte (@baciodilatte) é uma grata experiência. Indecisos serão hipnotizados pelas cores, destacadas pelo branco da decoração. Se acalme. Se você quiser, pode experimentar todos os sabores da vitrine antes de escolher os que irá consumir. Desde maio de 2017, Goiânia tem uma unidade da gelataria. Ela fica no 2º piso do Flamboyant Shopping e provoca esse magnetismo na gente.

A opção pequena permite a escolha de até três sabores. O gelato mais tradicional é branquinho e leva o nome da casa. O sorvete Bacio Di Latte consiste em uma mistura delicada do gelato de creme mais creme de leite. Cremosidade é a chave da receita. Também experimentamos o Romeu e Julieta e o Fragola. Todos muito bons!

A porção pequena custa R$11,75 e foi o bastante para matar a vontade de tomar sorvete. Não se iluda com o tamanho do potinho. O gelato médio sai por R$13,75, o grande por R$16,75 e o “massimo” custa R$25. Há possibilidade de levar para casa (1/2 litro por R$ 48 e 1 litro por R$ 79) . Mesmo assim, o sorvete é servido na hora. Receitas especiais, chamadas “capricci”, oferecem combinações exageradamente atrativas: casquinha com avelã, nutella, café.

Produção da Bacio Di Latte é feita na loja

Os gelatos são produzidos diariamente na própria loja. Dependendo do horário, você pode observar a produção enquanto degusta seu sorvete. A decoração é clean. Há baquetas em formato de galões de leite, uma característica de todas as unidades. A madeira traz um tom acolhedor e os espelhos, a sensação de amplidão. A unidade de Goiânia mantém ainda um quiosque em formato de carrinho no 3º piso do shopping.

A Bacio Di Latte também tem cafés, com opções básicas; bolos e tortas artesanais. A marca inaugurada na Rua Oscar Freire, em São Paulo, há seis anos, difunde a ideia de que seus produtos querem oferecer uma verdadeira conexão com a Itália e está em contínua expansão. São 77 pontos de venda no País.

Bacio Di Latte – Goiânia

Endereço: Shopping Flamboyant, 2° piso; Quiosque, 3º piso – Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3300, Jardim Goiás – Goiânia;

Funcionamento: De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 14h às 20h;

Preços: Pequeno R$11,75; Médio R$13,75; Grande R$16,75; Massimo R$25;

Instagram: @baciodilatte

Facebook: https://www.facebook.com/baciodilatte/

Site: http://baciodilatte.com.br