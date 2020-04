Idoso de 66 anos morre ao ser atropelado por motocicleta, em Goiânia

Um idoso de 66 anos morreu tragicamente na manhã desta terça-feira (14/4), em Goiânia, depois de ser atropelado por um motocicleta. A vítima atravessava um cruzamento, na região do Jardim América, na faixa de pedestres, mas não havia percebido que o sinal estava aberto para o trânsito.

De acordo com informações da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), o acidente ocorreu hoje, terça-feira, por volta das 7h40. A vítima, identificada como Waldemar Gonçalves de Oliveira, de 66 anos, fazia a travessia da Avenida C-104, perto da esquina com a T-63, no Jardim América em Goiânia, quando tudo aconteceu.

Waldemar fazia a travessia na faixa de pedestres, mas não havia percebido que o sinal estava aberta para o trânsito de carros e motos. Ele foi atingido em cheio por uma motocicleta de modelo Yamaha/Fazer preta, conduzida por um rapaz de 25 anos.

O motociclista, identificado somente pelas iniciaus J.S.P., levava um passageiro de 23 anos. Eles trafegavam pela Avenida C-104, no sentido Jardim América-Parque Amazônia, Goiânia.

Motociclista que atropelou e matou idoso de 66 anos, em Goiânia, atestou negativo no teste do bafômetro

Ainda de acordo com informações da Delegacia de Crimes de Trânsito, após o acidente, o condutor da moto permaneceu no local e realizou, junto aos policiais, o teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo.

Em seguida, ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que também atuou na ocorrência, e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Flamboyant.

O passageiro levado pelo motociclista não teve ferimentos graves, sofrendo apenas escoriações pelo corpo. Ele não foi levado ao hospital, e permaneceu no local do fato.

Quanto ao idoso, o Corpo de Bombeiros constatou seu óbito.

Agentes da Dict procuram, agora, por imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.