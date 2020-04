Pagamento de IPTU e ITU à vista é prorrogado, em Anápolis

O pagamento do IPTU e ITU à vista foi prorrogado por 90 dias no município de Anápolis. Agora o prazo vai até o dia 13 de julho. Ou seja, até essa data, será possível não só ganhar os 10%, como mais 5%, caso tenha feito o pagamento dentro das datas em 2019. Apesar disso, para quem decidir fazer o parcelamento não há mudança no calendário.

A medida tomada pela Prefeitura de Anápolis foi realizada para dar fôlego à população que busca vantagem ao pagar o desconto. Além disso, os novos boletos precisam ser retirados novamente. “As pessoas terão um tempo maior para se programar e quitar seu tributo com o município”, afirma o diretor da Receita da Fazenda, Olisomar Pereira Pires.

A parcela mínima é de R$ 103,90. Já o parcelamento máximo é de até oito vezes.

São isentos destes impostos são só aposentados e portadores de doenças graves com alguns critérios. Também existe a isenção automática de IPTU para os contribuintes que têm imposto com valor igual ou inferior a R$ 30,00.

Além da extensão do prazo de pagamento do IPTU em Anápolis, saque em dinheiro do auxílio emergencial começa dia 27

Benefício de R$ 600, pagos a trabalhadores de baixa renda afetados pela pandemia de coronavírus, o auxílio emergencial começará a ser sacado em dinheiro no próximo dia 27. A Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos, anunciou o novo calendário na noite dessa segunda-feira (13).

Os saques ocorrerão conforme o mês de nascimento do beneficiário. As retiradas ocorrerão no dia 27 para os nascidos em janeiro e fevereiro, no dia 28 para os nascidos em março e abril, 29 para os nascidos em maio e junho, 30 para os nascidos em julho e agosto. Em maio, será a vez de os nascidos em setembro e outubro sacarem o benefício no dia 4; e os nascidos em novembro e dezembro, no dia 5.

O dinheiro poderá ser retirado sem a necessidade de cartão em casas lotéricas, caso elas estejam abertas, e em caixas eletrônicos. A Caixa ressalta que não é necessário retirar o dinheiro porque o dinheiro depositado na poupança digital pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos e contas domésticas e para transferências ilimitadas para contas da Caixa, permitindo até transferências mensais gratuitas para outros bancos nos próximos 90 dias.