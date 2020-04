Prefeitura de Goiânia abre imóveis fechados no combate à dengue

Imóveis fechados em Goiânia estão sendo abertos por agentes do Departamento de Controle de Zoonoses (DCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para combate à dengue. Com ajuda da Guarda Civil Metropolitana, a ação busca destruir focos do Aedes Aegypti. Os donos dos imóveis fechados ainda correm risco de serem multados.

Existe 470 imóveis abandonados e fechados em Goiânia, segundo estudo de Zoonoses. Além disso, o gerente de vetores do Departamento de Zoonoses, Fernando Nascimento, explica que, antes de realizar a abertura dos imóveis à revelia dos donos, foi feito o possível para resolver o problema, inclusive entrar em contato com os donos.

Os valores das multas variam:

Para imóveis residenciais, a multa é de R$ 2.255;

Caixa d’agua, reservatórios ou cisternas sem tampas adequadas, R$2.258;

Piscina sem tratamento, R$ 6.273,75;

Se o imóvel for comercial, a multa aplicada é de R$ 5.646.

Segundo o Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa), o Índice de Infestação Predial (IIP) em Goiânia é de 2,3%, ou seja, a cada 100 imóveis visitados, pelo menos dois possuem focos do mosquito.

Em contraste, em 2019, 35.062 pessoas tiveram dengue na capital, 15 morreram vítimas da doença. Este ano, até o momento, foram registrados 5.780 casos e nenhum óbito.

“Agora já chegamos com o fiscal que, de posse do cadastro do imóvel onde tem o CPF do proprietário, emite a multa na hora. Não dá mais para deixar a irresponsabilidade de uma pessoa causar danos à saúde de tantas outras”, afirma Fernando.

Combate à dengue em Goiânia

Desde o início deste ano, Goiás já registrou 13.936 casos de dengue, com 21 mortes em investigação. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), divulgados no inicio de abril. O SES-GO pede cuidado redobrado no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika, durante o período de quarentena.

Mesmo diante da pandemia do coronavírus, o número de casos da dengue é preocupante no país. Segundo a SES-GO, justamente agora, entre os meses de março e abril, que ocorre o pico da doença. Não existe vacina contra a covid-19 e nem contra a dengue, então a prevenção tem sido o melhor remédio.

Por fim, no caso da covid-19, causada pelo coronavírus, o distanciamento social impede a transmissão de uma pessoa para outra. Já a dengue não é contagiosa, mas pode ser evitada a partir da eliminação de possíveis criadouros do mosquito transmissor.