Sobe para 284 casos confirmados de coronavírus em Goiás

Sobe para 284 casos confirmados de coronavírus no Estado de Goiás, segundo informações repassadas na coletiva de imprensa diária do Ministério da Saúde na tarde desta terça-feira (14/4). No Estado, há 3.706 casos suspeitos em investigação, segundo boletim epidemiológico da Secretária de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Na última segunda-feira (13/4), o número de casos era 233. Em 24 horas, houve um aumento de 51 casos, novo recorde para o Estado. Apesar disso, o número de óbitos em Goiás não passou por nenhum aumento nas últimas 24 horas. São 15 mortes até o momento.

Os casos confirmados pelo SES-GO foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (2), Aloândia (1), Anápolis (20), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (6)*, Bela Vista de Goiás (1), Bom Jesus de Goiás (1), Caldas Novas (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (2), Faina (1), Formosa (3), Goiandira (1)*, Goianira (1), Goianésia (16), Goiânia (160), Goiatuba (1), Guapó (1), Itaguaru (1), Itumbiara (5), Jataí (5), Luziânia (8), Montividiu (1), Morrinhos (1), Nerópolis (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Paraúna (1), Pires do Rio (3), Professor Jamil (3), Rialma (3), Rio Verde (13), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (4), Valparaíso de Goiás (6) e Vianópolis (1).

Coronavírus no Brasil

Subiu para 25.262 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Foram 1.832 novas confirmações em 24 horas, segundo informações repassadas na coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, na tarde desta terça-feria (14/4).

O número de óbitos também aumentou, agora são 1.532. Além disso, o país registrou novo recorde de mortes pelo coronavírus nesta terça, com 204 óbitos decorrentes da doença em um intervalo de 24 horas. Isso representa um aumento de 15% em relação ao dia anterior. A taxa de letalidade está em 6,1%.

A maior parte das contaminações está em São Paulo, com 9.371 casos confirmados e 695 mortes. Apenas o estado de Tocantins não tem, até o momento, óbito pela doença, mas também registrou casos confirmados, assim como todos os demais estados brasileiros.

Atualmente, os estados do Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Roraima estão em estado de emergência. Eles estão 50% acima da incidência nacional de casos de coronavírus.

O Estado que possui maior número de casos é São Paulo (9.371), seguido por Rio de Janeiro (3.419), Ceará (2.005), Amazonas (1.484), Pernambuco (1.284), Minas Gerais (884) e Santa Catarina (826).