Brasil tem 14.026 recuperados do coronavírus; em Goiânia são 63

Segundo boletim do Ministério da Saúde, o Brasil já tem 14.026 pessoas recuperadas do coronavírus, o que corresponde a 55% dos casos confirmados. Em Goiânia, dos 159 casos confirmados da doença, 63 pessoas também já se recuperaram. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (14/4). A Saúde de Goiás ainda não disponibilizou a relação de pessoas recuperadas no estado.

Essa foi a primeira vez, desde o início da pandemia, que o Ministério da Saúde divulgou o número de pacientes que se recuperaram da covid-19 no país. Já a Prefeitura de Goiânia tem divulgado diariamente a relação de curados, de acordo com os casos registrados na capital.

Brasil registra 25.262 casos de coronavírus

Conforme o último boletim, que traz o número de recuperados, subiu para 25.262 o número de pacientes diagnosticados para covid-19 no Brasil. Foram 1.832 novas confirmações em 24 horas. Goiás tem 284 casos da doença, sendo 159 somente na capital, segundo a Prefeitura. Já no boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), Goiânia tem 160 casos.

Segundo o MS, a maior parte das notificações da lista nacional está em São Paulo, com 9.371 casos confirmados e 695 mortes. Apenas o Tocantins não tem, até o momento, óbito pela doença, mas também registrou casos confirmados, assim como todos os demais estados brasileiros.

Internações por coronavírus

Do total de diagnosticados, 9.704 estão internados e 1.532 morreram vítimas da covid-19 no país. No estado de Goiás, onde 40 cidades já têm casos de pessoas infectadas, 15 mortes foram confirmadas, sendo sete delas em Goiânia.

Ainda de acordo com a pasta, do total de casos, 6.043 estão em estado grave, necessitando de internação em hospitais de referência em todo o Brasil. Atualmente, dos 1.532 óbitos confirmados, 73% ocorreram em pessoas com mais de 60 anos e 73% do total das vítimas apresentavam pelo menos um fator de risco.

Em Goiás, há 16 casos confirmados internados. Destes, sete estão em unidades públicas da rede estadual e nove na rede privada. Segundo a SES-GO, há ainda 67 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 36 estão na rede pública e 31 na rede privada.

Grupo de risco

Pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham comobirdades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma e puérperas, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus.