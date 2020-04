Capotamento deixa três feridos graves na GO-118, em São Gabriel

Três pessoas ficaram gravemente feridas após o carro em que estavam capotar na GO-118, em São Gabriel de Goiás. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (15/4). Uma das vítimas ficou presa às ferragens, com parte do corpo projetado para fora do veículo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), uma equipe de Planaltina foi acionada para socorrer as vítimas de um capotamento da rodovia. No local, foi verificada que três pessoas haviam ficado gravemente feridas.

Entre feridos graves em acidente na GO-118, mulher foi socorrida com suspeita de lesão na cervical

Dois homens foram resgatados com traumatismo craniano grave e uma mulher estava presa às ferragens, com parte do corpo projetado para fora do veículo; ela foi socorrida com suspeita de lesão na cervical.

Foram aplicadas técnicas de resgate e desencarceramento para resgatar os feridos, que foram levados ao Pronto Socorro do Hospital Municipal Santa Rita de Cássia, em Planaltina de Goiás. Ainda não se sabe o que teria provocado o capotamento do carro ou se houve o envolvimento de outro veículo no acidente.

Motociclista morre após batida com carro na GO-070

Um motociclista morreu após uma batida envolvendo um carro de passeio na GO-070, em Goiânia. O acidente ocorreu na noite desta terça-feira (14/4), ao lado da barreira policial, na Vila Mutirão. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (Hugol).

Marcelo Batista da Silva, de 52 anos, conduzia a motocicleta Yamaha/XTZ Lander 250, cor azul, pela rodovia GO-070, na pista de sentido Goiânia/Goianira, mesmo sentido em que trafegava o condutor do carro, modelo Voyage de cor prata. De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o motorista do carro relatou que quando saiu da rodovia pela via paralela à direita, ocorreu a batida lateral com a motocicleta conduzida por Marcelo.

Ainda conforme o relato do motorista, ele havia sinalizado com a seta direita antes de adentrar na via lateral e não viu a motocicleta enquanto realizava a manobra. Após a batida, o Corpo de Bombeiros (CBMGO) foi acionado para resgatar a vítima. Marcelo foi socorrido e levado ao Hugol, onde morreu momentos depois. Segundo a Dict, o condutor do carro permaneceu no local do acidente e foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.