Coronavírus: Prefeitura de Aparecida de Goiânia entrega 90 novos leitos

Como uma das estratégias de enfrentamento ao Coronavírus em Aparecida de Goiânia, a Prefeitura entrega nesta semana um total de 90 novos leitos hospitalares para atendimento da população. São 30 Unidades de Tratamento Intensivo (UTI´s) e 60 Unidades Semi-intensivas (semi-UTI´s) destinadas ao tratamento prioritário de Covid-19. Os leitos estão montados no Hospital Municipal de Aparecida (Hmap), que será uma unidade de referência para esses casos.

“Em dezembro de 2018 entregamos aos aparecidenses o maior hospital do Estado, construído por uma prefeitura. Desde então temos seguido um cronograma de funcionamento, mas diante dessa pandemia, decidimos colocá-lo também a serviço do combate ao Coronavírus. Com isso, buscamos parceria e recursos com o Ministério da Saúde e conseguimos ampliar a capacidade atual do Hmap, que passa a funcionar com 90 novos leitos, com a qualidade que já é marca registrada do Hospital”, afirmou o prefeito Gustavo Mendanha.

Os 30 novos leitos de UTI ficam dispostos em duas salas que atenderão protocolos de isolamento. Já os 60 leitos de semi-UTI, todos com ponto de oxigênio, se localizam em uma ala isolada das demais. “Esses leitos que estamos entregando agora já seriam utilizados futuramente para o atendimento no perfil do Hospital, mas diante da situação de emergência em Saúde Pública, a partir desta semana, estarão à disposição da comunidade para tratamento da Covid-19. Quando tudo isso passar, a estrutura continuará a serviço da população. Estamos nos preparando para todos os cenários sempre com um foco: preservar vidas”, destacou o prefeito.

Gustavo também anunciou que a Prefeitura adquiriu, para atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 13 novos leitos de UTI em uma unidade hospitalar privada e que está adquirindo 20 novos respiradores e monitores para o município: “Todos que acompanham os noticiários sabem como está difícil encontrar no mercado novos respiradores para compra. Em Aparecida de Goiânia, estamos com a expectativa de adquirir 20 desses equipamentos. Concluindo esse processo, teremos no HMAP, somando-se ao que já estamos entregando, 50 leitos de UTI para enfrentamento ao Coronavírus”.

De acordo com o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, que também preside o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19 em Aparecida, o acesso aos novos leitos hospitalares continua ocorrendo via Central de Regulação: “Nossa recomendação é para que as pessoas cumpram ao máximo o isolamento social. Em caso de sintomas leves de gripe, é possível agendar consultas em até 48h pelo telefone 0800-646-1590. Caso haja agravamento dos sintomas da gripe, como febre e falta de ar, a recomendação é que a população busque atendimento em uma de nossas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Nesses locais, o médico irá avaliar e se for necessário internação será solicitada uma vaga à Central Estadual de Regulação, que realizará os encaminhamentos para unidades hospitalares, como o Hmap”.

Outras medidas

Como formas de Prevenção e Combate ao Covid-19 em Aparecida de Goiânia, a Prefeitura tem lançado mão de uma série de iniciativas na área da saúde. No último mês, mais de 700 profissionais foram convocados e contratados para a pasta, os servidores têm passado por constantes capacitações e o estoque de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) tem sido reforçado. A Secretaria de Saúde também passou a monitorar, em tempo real, todas as internações decorrentes de Síndromes Respiratórias e Coronavírus na cidade. Além disso, uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal de Goiás permitiu o telemonitoramento de pacientes diagnosticados e com suspeita de infecção por Covid-19 no município.