Motociclista morre após batida com carro na GO-070, em Goiânia

Um motociclista morreu após uma batida envolvendo um carro de passeio na GO-070, em Goiânia. O acidente ocorreu na noite desta terça-feira (14/4), ao lado da barreira policial, na Vila Mutirão. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (Hugol).

Marcelo Batista da Silva, de 52 anos, conduzia a motocicleta Yamaha/XTZ Lander 250, cor azul, pela rodovia GO-070, na pista de sentido Goiânia/Goianira, mesmo sentido em que trafegava o condutor do carro, modelo Voyage de cor prata.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o motorista do carro relatou que quando saiu da rodovia pela via paralela à direita, ocorreu a batida lateral com a motocicleta conduzida por Marcelo.

Motorista de carro relatou à Dict que sinalizou com seta e não viu motociclista na GO-070

Ainda conforme o relato do motorista, ele havia sinalizado com a seta direita antes de adentrar na via lateral e não viu a motocicleta enquanto realizava a manobra. Após a batida, o Corpo de Bombeiros (CBMGO) foi acionado para resgatar a vítima.

Marcelo foi socorrido e levado ao Hugol, onde morreu momentos depois. Segundo a Dict, o condutor do carro permaneceu no local do acidente e foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

Motociclista morre após bater em poste na BR-153

No último dia 12, um motociclista de 27 anos morreu depois de perder o controle da motocicleta que conduzia, bater em um poste de energia e ser arremessado a uma distância de 30 metros. O grave acidente ocorreu na BR-153, em Aparecida de Goiânia. Testemunhas relataram que ele “dirigia de forma perigosa e com velocidade incompatível”, além de ser inabilitado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), levantamentos preliminares apontam que o rapaz seguia no sentido Goiânia/Aparecida quando perdeu o controle da direção do veículo e colidiu com o poste de energia. Parte da tela de proteção da rodovia também foi arrancada.

Com o impacto da batida, ele foi arremessado a uma distância de 30 metros da estrutura e a motocicleta foi parar a 80 metros de distância do jovem. O socorro foi acionado, mas o motociclista morreu ainda no local.