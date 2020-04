Sobe para 304 casos confirmados de coronavírus em Goiás

Sobe para 304 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Estado de Goiás, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) na tarde desta quarta-feira (15/4). Houve um aumento de 20 casos em 24 horas, uma vez que na última terça-feira (14/4) havia 284 casos. Além disso, continuam sendo 15 óbitos pela doença no Estado.

Existem 4.106 casos suspeitos em investigação e outros 1.779 já foram descartados em Goiás. Além disso, existem 15 casos confirmados internados. Destes, 6 estão em unidades públicas da rede estadual e 9 na rede privada.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de

Águas Lindas de Goiás (2);

Aloândia (1);

Anápolis (20);

Anhanguera (1);

Aparecida de Goiânia (6);

Aragoiânia (1);

Bela Vista de Goiás (1);

Bom Jesus de Goiás (1);

Caldas Novas (1);

Campestre (1);

Catalão (1);

Cidade Ocidental (2);

Faina (1);

Formosa (3);

Goiandira (1);

Goianira (1);

Goianésia (16);

Goiânia (176);

Goiatuba (1);

Guapó (1);

Itaguaru (1);

Itumbiara (7);

Jataí (4);

Luziânia (8);

Montividiu (1);

Morrinhos (1);

Nerópolis (1);

Nova Glória (1);

Nova Veneza (1);

Paranaiguara (1);

Paraúna (1);

Pires do Rio (3);

Professor Jamil (3);

Rialma (3);

Rio Verde (13);

Santo Antônio do Descoberto (1);

São Luís dos Montes Belos (2);

Senador Canedo (1);

Silvânia (1);

Trindade (5);

Valparaíso de Goiás (6) e;

Vianópolis (1).

Por fim, até o momento, são 15 óbitos confirmados de residentes de Goiás. Eles são nos municípios de:

Aparecida de Goiânia (1);

Goiandira (1);

Goiânia (7);

Luziânia (2);

Paraúna (1);

Pires do Rio (1);

Rio Verde (1) e;

Valparaíso de Goiás (1).

Coronavírus no Brasil

O Brasil bateu recorde de casos confirmados de coronavírus em 24 horas. De acordo com a atualização dos números divulgada pelo Ministério da Saúde, nesta quarta foram registrados 3.058 casos de infecção pelo novo coronavírus, totalizando 28.320. O número de mortes em 24 horas foi de 204, totalizando 1.736 óbitos em todo o país.

O aumento no número de casos foi de 12% em relação ao dia de ontem, quando foram contabilizados 25.262, e de 27% em relação a segunda-feira (13/), quando o balanço indicava 22.169 pessoas infectadas.

Já o número de óbitos subiu 13% em relação a ontem, quando o país contabilizava 1.532 mortes. Na comparação com segunda-feira, quando eram 1.223 óbitos, representou uma elevação de 42%.