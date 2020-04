Caminhoneiros têm ‘Dia D’ de vacinação contra gripe nas BRs goianas 

Ocorre nesta quinta-feira (16/4) o ‘Dia D’ de vacinação contra gripe para caminhoneiros nas BRs goianas. O atendimento será feito em sete postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), das 8h às 18h. Além da vacinação, os motoristas que se imunizarem também vão receber um kit com máscaras de proteção individual.

Goiás é o primeiro estado do país a realizar o projeto, feito em parceria entre a Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO), Secretaria de Saúde (SES), PRF e municípios. Segundo informações da SSP-GO, o objetivo é imunizar os caminhoneiros, sem que precisem buscar unidades de saúde. Com isso, a ação contribui com as medidas de prevenção de contaminação e disseminação do novo coronavírus.

As corporações reforçam que a vacina contra H1N1 não tem eficácia contra o coronavírus, mas auxiliará os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas da covid-19 e gripe são parecidos. A ação ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde.

Postos de vacinação conta gripe para caminhoneiros

Os caminhoneiros serão vacinados em sete postos da PRF, sendo eles:

Unidade Operacional em Hidrolândia: BR-153, km 525;

Unidade Operacional em Anápolis: BR-060, km 085,9

Unidade Operacional em Itumbiara: BR-153, km 688,9;

Unidade Operacional em Rio Verde: BR-060, km 390;

Unidade Operacional em Jataí: BR-354, km 192;

Unidade Operacional em Catalão: BR-050, km 286,8;

Unidade Operacional em Uruaçu: BR-153, km 193.

Caminheiros integram grupo da 2ª fase de vacinação contra gripe

A vacinação contra a gripe para o segundo grupo prioritário da Campanha contra a Influenza começa em todo o estado nesta quinta-feira (16/4). Podem se vacinar as gestantes, caminhoneiros, motoristas do transporte público, portuários e outros (lista abaixo).

Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários foram incluídos pelo na segunda fase de imunização pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Ofício Nº 171 publicado em 02/04. Também por determinação do MS, os professores foram transferidos para a terceira fase.

A Saúde de Goiás incluiu as gestantes no segundo grupo de prioridade para a vacinação contra a gripe, considerando os riscos elevados de hospitalização e mortalidade. Segundo levantamento da SES-GO, as mulheres grávidas infectadas pelo vírus da influenza AH1N1, podem desenvolver um rápido desequilíbrio hemodinâmico, que afeta particularmente a função pulmonar de forma aguda e favorece o desenvolvimento de pneumonias e outras enfermidades respiratórias graves, como edema agudo de pulmão e aumento de mortalidade materna e perinatal.

Com as alterações, podem se vacinar: