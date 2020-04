Estudante é morto ao defender irmã das agressões do ex, em Anápolis

Um estudante morreu após ser esfaqueado pelo ex-cunhado enquanto tentava defender a irmã de uma agressão. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16/4), em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. Wilson Aparecido de Souza Lobo, de 21 anos, era acadêmico de Arquitetura e Urbanismo.

As primeiras informações apontam que o ex-cunhado do estudante foi até a casa da família, situada no bairro Recanto do Sol, durante a madrugada, com a intenção de agredir ex-mulher. O pai dela teria tentando defender a filha, mas levou um soco. Para defender a irmã e o pai, Wilson Aparecido, mesmo com problemas de visão, interviu na briga, mas acabou sendo atingido por uma facada no tórax.

O estudante foi socorrido, mas chegou ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HUANA) sem vida. Após o ocorrido, o suspeito fugiu. O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) investiga o caso.

Faculdade lamenta morte de estudante que tentou defender irmã das agressões do ex-cunhado, em Anápolis

Amigos lamentam a morte de Wilson nas redes sociais. A faculdade onde ele estudava também publicou uma nota de pesar e uma homenagem ao futuro arquiteto e urbanista. No texto, a instituição destaca que o jovem era persistente e superou todas as dificuldades para continuar estudando.

“Neste momento difícil de busca por explicações, que a família encontre conforto em Deus. Colegas, professores e toda a comunidade acadêmica jamais se esquecerão do jovem amável, dedicado e desenhista talentoso por excelência e vocação”, diz trecho da nota.

Leia na íntegra:

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA lamenta a morte prematura do acadêmico de Arquitetura e Urbanismo Wilson Aparecido de Souza Lobo. Neste momento difícil de busca por explicações, que a família encontre conforto em Deus. Colegas, professores e toda a comunidade acadêmica jamais se esquecerão do jovem amável, dedicado e desenhista talentoso por excelência e vocação. Um futuro brilhante pela frente o aguardava, mas Deus é o Senhor de todas as coisas e preencherá o vazio da sua perda. Seu jeito, sua amizade e seu brilho permanecerão nas nossas mais suaves lembranças.

“Eu e todos os professores do curso de Arquitetura e Urbanismo estamos muito pesarosos com essa notícia tão triste. Tínhamos muito carinho pelo Wilson, especialmente pela sua persistência em superar todas as dificuldades para continuar estudando. Que Jesus possa confortar toda a família nesse momento de dor! Nosso sincero pesar e reconhecimento ao Wilson pelos momentos em que esteve entre nós!” – Professor Alexandre Ribeiro Goncalves, diretor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UniEVANGÉLICA.

“Vítima da maldade de alguém, mas sempre cuidado por Deus, Wilson representava a persistência de alguém que transpunha as dificuldades e buscava vencer na vida com esforço, com luta! Alegrava a todos com sua música. Gostava de cantar! Quantas saudades sentiremos! Sempre viverá em nossas lembranças! Meus sentimentos aos colegas, professores, amigos e familiares! Wilson permanecerá como exemplo para todos nós!” – Professora Inez R. Rosa – Coordenadora Pedagógica do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UniEVANGÉLICA