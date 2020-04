Homem de 50 anos morre atropelado no Cidade Verde, em Goiânia

Um homem de 50 anos acabou vindo a óbito tragicamente, na noite da última quarta-feira (15/4), depois de ser atropelado enquanto tentava atravessar uma avenida no Residencial Cidade Verde, em Goiânia. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ainda no local.

Segundo informações da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), o acidente ocorreu por volta das 21h40 de ontem. O homem andava pela Avenida Santa Maria, no Residencial Cidade Verde, em Goiânia, quando atravessou a primeira pista, sentido Rua 7-A, subiu no canteiro central e, ao tentar iniciar a travessia da segunda parte da pista, foi atingido por um veículo modelo Chevrolet Classic LS.

Por causa do impacto, a vítima sofreu graves lesões corporais e chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Entretanto, veio a óbito ainda no local do acidente.

Já o condutor do veículo, um homem de 37 anos, que trafegava no sentido Bairro Goiás-Residencial Cidade Verde, permaneceu no local do fato e foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

Ainda nesta semana, idoso morreu atropelado no Jardim América, em Goiânia

Um idoso de 66 anos morreu tragicamente na última terça-feira (14/4), em Goiânia, depois de ser atropelado por uma motocicleta. A vítima atravessava um cruzamento, na região do Jardim América, na faixa de pedestres, mas não havia percebido que o sinal estava aberto para o trânsito.

De acordo com informações da Dict na ocasião, o acidente ocorreu por volta das 7h40 do dia em questão. A vítima, identificada como Waldemar Gonçalves de Oliveira, de 66 anos, fazia a travessia da Avenida C-104, perto da esquina com a T-63, no Jardim América em Goiânia, quando tudo aconteceu.

Waldemar fazia a travessia na faixa de pedestres, mas não havia percebido que o sinal estava aberta para o trânsito de carros e motos. Ele foi atingido em cheio por uma motocicleta de modelo Yamaha/Fazer preta, conduzida por um rapaz de 25 anos.

O motociclista, identificado somente pelas iniciaus J.S.P., levava um passageiro de 23 anos. Eles trafegavam pela Avenida C-104, no sentido Jardim América-Parque Amazônia, Goiânia.

O motociclista, que só teve ferimentos leves, fez o teste do bafômetro, que deu negativo.