Incêndio atinge casa no Setor Leste Universitário, em Goiânia

Um incêndio atingiu e destruiu boa parte de uma casa no Setor Leste Universitário, em Goiânia, na manhã na desta quinta-feira (16/4). Incidente teve início em um cômodo dos fundos da residência, onde eram armazenados diversos objetos, madeiras e dois botijões de gás de cozinha, que tiveram suas válvulas de segurança acionadas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), quando as equipes chegaram no local havia fogo por toda parte, do chão ao teto, que era de madeira. Rapidamente foram montadas as linhas de combate às chamas em três frentes diferentes.

Objetos acumulados em casa facilitaram propagação do incêndio, diz Corpo de Bombeiros

Ainda conforme a corporação, a dificuldade do acesso foi grande porque era uma residência de fundo, com passagem estreita por becos, além da grande quantidade de material acumulado a uma altura de 1,5 m do chão. Os objetos empilhados facilitaram a propagação das chamas.

Foram gastos nove mil litros de água para evitar a propagação do fogo para imóveis vizinhos. O incêndio não deixou vítimas. Ainda não se sabe o que teria provocado às chamas.

Incêndio atinge fábrica de fibra, em Goiânia

No último dia 21, o CBMGO foi acionado para combater um grande incêndio em uma fábrica de fibra no Setor Esplanada dos Anicuns, em Goiânia. Mais de 20 bombeiros atuaram na ocorrência.

De acordo com informações da corporação, por volta das 14h40 as equipes foram acionadas para conter um incêndio em uma fábrica de fibra, localizada na Rua dos Ferroviários, Setor Esplanada dos Anicuns. Dentro do local havia bastante material de fácil combustão, o que fez com que as chamas tomassem grandes proporções rapidamente.

A fábrica estava fechada e não havia ninguém dentro. Ainda conforme a corporação, os militares precisaram agir rápido para evitar que as chamas se espalhassem para a casa de festas que fica ao lado. Os bombeiros utilizaram a autoescada para jogar cascatas d’água e apagar as chamas.

Foram necessários mais de 38 mil litros de água para combater o incêndio. Outras nove viaturas do CBMGO e 23 bombeiros atuaram na ocorrência. O incidente não deixou nenhuma vítima.