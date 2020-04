Pacientes diagnosticados com covid-19, em Jataí, estão todos recuperados 

Todos os seis pacientes diagnosticados com coronavírus (covid-19) em Jataí, na região Sudoeste de Goiás, estão recuperados. A boa notícia foi divulgada pela Prefeitura da cidade, por meio do boletim epidemiológico desta quarta-feira (15/4). Outras 259 pessoas, que tiveram contato com os casos confirmados ou apresentaram Síndrome Gripal, estão sendo monitorados.

Apesar dos bons resultados, a Secretaria Municipal da Saúde pede aos moradores que cumpram o isolamento social e outras medidas de prevenção, como higiene das mãos, não compartilhamento de utensílios e evitar aglomerações, em cumprimento aos decretos municipal e estadual.

Goiás tem 304 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Houve um aumento de 20 casos em 24 horas. Existem 4.106 casos suspeitos em investigação. Até o momento, são 15 mortes confirmadas no estado.

Prefeitura de Jataí afirma adotae todas as medidas necessárias para conter a disseminação da covid-19

Também no boletim, a gestão municipal esclarece ao moradores que tem adotado todas as medidas necessárias para conter a disseminação da doença. Leia o comunicado na íntegra:

A Prefeitura de Jataí através da sua Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Núcleo de Vigilância Epidemiológica comunica a população que está adotando todas as medidas necessárias para conter a disseminação do COVID-19 em Jataí e reforça a importância de que cada cidadão cumpra rigorosamente as orientações repassadas quanto às medidas de prevenção, tais como: higiene das mãos, isolamento social, não compartilhamento de utensílios, evitar aglomerações, bem como o cumprimento do Decreto Municipal 3.695, a fim de evitarmos a propagação do vírus em nossa cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Núcleo de Vigilância Epidemiológica informa que em Jataí foram notificados 34 casos suspeitos de Covid-19 até a presente data, destes 06 foram confirmados e 28 descartados. Todos os pacientes confirmados evoluíram para cura (100%). Quanto aos casos monitorados a Secretaria Municipal de Saúde informa que as pessoas que tiveram contato com casos confirmados, ou apresentaram Síndrome Gripal estão sendo monitorados por até 14 dias, totalizando 259 pessoas, no período compreendido entre 28 de fevereiro a 15 de abril de 2020.

Brasil tem mais de 14 mil pacientes recuperados da covid-19

Na última terça-feira (14/4), o Ministério da Saúde divulgou, pela primeira vez, o número de pacientes recuperados da covid-19 no país. Segundo o boletim, 14.026 pessoas já se recuperaram da doença, o que corresponde a 55% dos casos confirmados. Em Goiânia, dos 177 casos confirmados, 64 pessoas também já se recuperaram. A Saúde de Goiás ainda não disponibilizou a relação de pessoas recuperadas no estado.