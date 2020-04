Quadrilha que roubava carros em Goiânia é desarticulada, no Mato Grosso

Na última quarta-feira (15/4), uma quadrilha que roubava carros na região metropolitana de Goiânia e transportava para Barra do Garças, em Mato Grosso, para realizar o desmanche foi desarticulada pela Polícia Civil de Goiás (PC).

Foram encontradas seis caminhonetes com a organização criminosa. Elas teriam sido roubadas no:

setor Centro-Oeste, em Goiânia;

setor Triunfo, em Goianira;

cidade de Corumbá de Goiás;

setor Leste Universitário, em Goiânia;

e nos setores São Francisco e Vila Isaura, também na capital.

Foram presos em flagrante dois integrantes do grupo criminoso. Um deles era foragido da justiça e estava utilizando identidade falsa. Na oportunidade, foram apreendidos:

uma caminhonete F-350, cor vermelha e com as placas identificadoras trocadas;

um veículo HB20, cor preta, utilizado nos furtos, pinos utilizados na adulteração de chassis veiculares;

diversas plaquetas e pneus oriundos das caminhonetes roubadas.

Por fim, os suspeitos de integrar a quadrilha responderão pelos crimes de associação criminosa, receptação dolosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uso de documento público falso e seis furtos qualificados pelo transporte de veículo automotor para outro estado.

Além da desarticulação da quadrilha, estudante é morto ao defender irmã das agressões do ex

Um estudante morreu após ser esfaqueado pelo ex-cunhado enquanto tentava defender a irmã de uma agressão. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16/4), em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. Wilson Aparecido de Souza Lobo, de 21 anos, era acadêmico de Arquitetura e Urbanismo.

As primeiras informações apontam que o ex-cunhado do estudante foi até a casa da família, situada no bairro Recanto do Sol, durante a madrugada, com a intenção de agredir ex-mulher. O pai dela teria tentando defender a filha, mas levou um soco. Para defender a irmã e o pai, Wilson Aparecido, mesmo com problemas de visão, interviu na briga, mas acabou sendo atingido por uma facada no tórax.

O estudante foi socorrido, mas chegou ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HUANA) sem vida. Após o ocorrido, o suspeito fugiu. O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) investiga o caso.