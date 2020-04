Vacinas de rotina voltam a ser ofertadas nos postos de saúde de Goiânia

As vacinas de rotina voltaram a ser ofertadas nos postos de saúde de Goiânia nesta quinta-feira (16/4). A aplicação das doses estava suspensa desde o dia 23 de março, quando começou a primeira fase da Campanha Nacional contra a Gripe. O objetivo era evitar o contato de pais e crianças com os idosos, primeiro grupo prioritário da vacinação, diante da pandemia de covid-19.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estão disponíveis todos os 17 tipos de vacina previstos para crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Quem precisar receber as doses deve levar o cartão de vacina para atualização.

A pasta esclarece que a imunização de rotina será feita mesmo com a segunda fase da vacinação contra a gripe em andamento, pois foi feito um planejamento para evitar a aglomeração de pessoas.

Vacinas de rotina estão disponíveis em 60 salas de imunização em Goiânia; Campanha contra gripe continua

Ao todo, 60 salas de vacina foram disponibilizadas dentro das unidades de saúde em todas as regiões de Goiânia exclusivamente para a vacinação de rotina, com dias e horários pré-determinados.

Os 54 pontos de vacinação contra a gripe continuam em locais mais abertos próximos às unidades. Além disso, quatro unidades estão realizando as duas vacinas no mesmo local, como o Centro Municipal de Vacinação, Centro de Saúde Vila Redenção, Centro de Saúde da Família São Francisco e Centro de Saúde Setor Perim.

Confira aqui lista das salas de vacina para a imunização de rotina e os pontos de vacinação para a gripe.

Vacinação contra a gripe em Goiânia

Começou na última terça-feira (14/4), em Goiânia, a vacinação contra a gripe para o segundo grupo prioritário da Campanha contra a Influenza. Podem se vacinar as gestantes, caminhoneiros, motoristas do transporte público, portuários e outros.

A doses da vacina estarão disponíveis em 72 pontos espalhados pela cidade. Somente no drive-thru do Detran, onde a vacinação é feita por servidores do estado, e no drive-thru do Shopping Passeio das Águas, onde atuavam alunos e professores voluntários da UFG, não haverá vacina.

Já no drive-thru do Shopping Flamboyant a vacinação ocorrerá normalmente a partir das 8h30. Nos demais postos o início será às 8h. Veja aqui a lista completa de postos de vacinação.